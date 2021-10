Opinión / Conservación del patrimonio y derechos de los propietarios

Recientemente celebramos los 30 años de la Constitución de 1991 y comentamos sobre su incidencia y desarrollo en el sector de la construcción.



La principal norma reglamentaria, en criterio de muchos, ha sido la Ley 388 de 1997 que incluyó entre los principios del ordenamiento del territorio, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.



(Puede leer: Tras llamado de la Corte, el debate de la reforma laboral vuelve al ruedo).

De igual manera previó, en su artículo 48, que los propietarios determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen, como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deben ser compensados por esta carga del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencia de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten.



Fue el Decreto 151 de 1998 que desarrolló uno de estos mecanismos, el de la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, que reconoció expresamente que la aplicación del tratamiento de conservación limita estos derechos, por lo cual los propietarios deben ser compensados.



(Le puede interesar: ¿Cómo fortalecer la competitividad de las pymes para 2022?).



El tema de la conservación y de los inmuebles consagrados en este tratamiento y los derechos de los propietarios de los inmuebles de interés cultural ha sido una constante preocupación de algunos abogados y arquitectos, en nuestro ejercicio profesional y desde la academia.



A pesar de que estas normas continúan vigentes, es inconcebible que no se haya avanzado en hacer efectiva su aplicación ni en Bogotá, ni en la mayoría de los distritos y municipios.



Se han regulado varios aspectos relacionados con estos inmuebles , como los estacionamientos , las intervenciones que se pueden realizar , la posibilidad de desarrollar en algunos los usos diferentes a vivienda, la integración de las casas a proyectos inmobiliarios , algunos estímulos económicos especialmente en servicios públicos pero, lastimosamente, no es suficiente para equilibrar los derechos de los propietarios de estos inmuebles con los derechos de quienes en el mismo sector y condiciones sí pueden adelantar proyectos que les representan beneficios económicos, por no tener esta condición.



Hace algunos años realicé un trabajo para la Universidad del Rosario en el que analicé y demostré, cómo la no aplicación de las normas sobre las compensaciones, lejos de propiciar la protección del patrimonio cultural y en este caso de los inmuebles particulares con esta restricción, más bien ocasiona la violación de las normas de usos del suelo y de su deterioro o abandono.



(De interés: Comercio insiste en reforma que permita prestaciones al trabajo por horas).



No se entiende cómo se avanza en otras regulaciones de estos inmuebles y no se tiene en cuenta a los propietarios. Si bien se ha anotado en los folios de matrícula inmobiliaria esta limitación, los primeros que debían conocer esta circunstancia deberían ser los propietarios. De igual forma deberían ser informados que sus inmuebles pronto podrían ser declarados en conservación.



Desde luego soy consciente de la importancia de conservar el patrimonio cultural, pero nadie tiene por qué soportar las cargas del ordenamiento en desigualdad con los demás y sin ser compensado.



Aún se deben revisar los listados. No se puede obligar a una persona a vivir en un sector peligroso y que no ofrece las condiciones de habitabilidad. Muchos beneficios son solo para el uso de vivienda. En fin, hace falta complementar el proceso.

Libro 'Avalúos de patrimonio arquitectónico y monumentos históricos'

Acaba de ser publicado y ya está en el mercado el libro citado cuyos autores y editores son el economista Óscar Borrero Ochoa y la arquitecta Nelly González Quintero, los dos profesores universitarios y reconocidos profesionales del sector inmobiliario y por su conocimiento y trayectoria en el tema de la conservación.



En esta valiosa obra, sus autores tratan, entre varios temas, los bienes de Interés cultural y la metodología para el avalúo de las casas de conservación arquitectónica.



De igual forma, tuve el honor de ser invitada junto con otros profesionales en su mayoría también docentes universitarios, para hacer nuestro aporte a esta obra. Incluí el capítulo de “Cargas y beneficios para inmuebles de interés cultural” en el cual no solo compartí mi investigación y experiencia en tantos años de manejarlo en diferentes escenarios, sino llamando una vez más la atención de las entidades a quienes compete reglamentar el tema.



(Puede leer: ¿Está pensando en invertir en dólares? Sepa cómo hacerlo).



Después de tantos años de desconocerse los derechos de los propietarios , aún en los POT que están en trámite de aprobación se pueden incluir las normas que obliguen al respeto por parte del Estado de los derechos de los propietarios citados, complementando así esta regulación, lo cual estoy segura redundará en beneficio de la conservación y de las ciudades y municipios; no es igual el avalúo de un inmueble sin derecho a compensación que el avalúo de un inmueble que puede ser generador de estos derechos.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Lea más noticias:

- Beneficiario de Colombia Mayor: cómo cobrar el pago de septiembre en Su Red



- El efecto del aumento de la tasa de interés del Banrepública en la gente



- Repunte económico hace subir las tasas por 1.ª vez en 5 años