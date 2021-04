Consejos prácticos si tiene un jefe abusivo

El clima laboral es fundamental para la productividad de cualquier empleado, aunque en ocasiones las relaciones con algunos compañeros de trabajo o con los superiores se pueden tornar complicadas, afectando la tranquilidad del trabajador.



De hecho, las causas más comunes por las cuales las personas renuncian a su trabajo se originan en los malos tratos e incomodidades fundamentadas por algún compañero o por un superior, según ‘BBC’.

En ese sentido, le contamos cuáles son las características más comunes de un jefe abusivo o ‘tóxico’, cómo puede identificarlos y qué consejos podrían servirle para afrontar una situación de abuso y contrarrestarla.



Características

Hay superiores que directa o indirectamente influyen negativamente en sus equipos de trabajo. Foto: iStock

El portal ‘elempleo.com’ identificó las características más comunes del jefe abusivo.



Hay superiores que, de forma directa o indirecta, influyen negativamente en sus equipos de trabajo, por lo que suelen identificarse como personas incapaces de brindar aportes en términos de conocimiento. Además, no suelen liderar con buen ejemplo.



“Mi jefe era demasiado estricto y en ocasiones grosero. No reconocía mi desempeño ni aceptaba sugerencias. Conseguir un permiso o ausentarme por razones personales era muy complicado, porque para él todo mi tiempo pertenecía a la oficina”, declaró una empleada, quien no quiso ser identificada, al citado portal.



Ese jefe también se destaca por ser imponente y no contar con las capacidades para identificar las habilidades de sus colaboradores, por ende, no logra una motivación adecuada del grupo. Un mal manejo del equipo, en una empresa y en cualquier ámbito profesional y vital, puede derivar en un mal rendimiento en el cumplimiento de las metas propuestas.



Incluso, estos jefes pueden 'cruzar los límites' utilizando el miedo y la intimidación como únicas herramientas para conseguir resultados de sus empleados. De igual forma, suelen ser reconocidos por tener muy mal carácter, reflejado en irritabilidad, irrespeto e intolerancia.



Consejos

El trabajador puede laboral solo si tiene un acuerdo con el empleador. Foto: iStock

De acuerdo con el portal experto en empleabilidad, trabajar con estas personas puede desencadenar problemas de salud derivados del estrés. Para ello, se recomiendan soluciones con las cuales puede mejorar su entorno laboral.



Ana Lucía Rodríguez, experta en recursos humanos, declaró al portal que la falta de espacios de comunicación dificulta las relaciones y el rendimiento laboral, por lo cual recomienda contar con estrategias que permitan la retroalimentación y discusiones sanas referentes al aspecto laboral.



La primera de ellas, es conocer los canales de comunicación de su lugar de trabajo, pues de esta forma podrá tener espacios de diálogo para expresarle a sus compañeros o superiores cómo se siente frente al trato que recibe.



Además, es importante tener una actitud positiva y pacífica. Lo ideal es identificar las razones por las cuales cree que su jefe podría abusar de su poder. Tras ello evite caer en la frustración, pues podría no ser objetivo con sus observaciones.



Recuerde que si es gentil al exponer sus percepciones, podrá tener más oportunidades para solucionar el conflicto.



Si lo anterior no funciona, es importante que usted pida ayuda con el área de talento humano, pues desde esa área podrá demostrar que, a pesar de hacer un intento por conciliar la situación, no ha podido establecer una solución asertiva.



Allí podrá recibir un asesoramiento más detallado a partir de los protocolos establecidos.



La principal razón para tenerle miedo es que tiene el poder de mantenerlo o no en su trabajo. FACEBOOK

TWITTER

Frente al tema, Felipe Delgado, director ejecutivo de la consultora Michael Page Colombia, aseguró que muchos empleados deciden callar por temor a sus jefes: “La principal razón para tenerle miedo es que tiene el poder de mantenerlo o no en su trabajo".



Así las cosas, es necesario perder el temor a hablar con sus superiores, pues es importante que se establezcan límites desde el respeto recíproco. Para ello se recomienda meditar, armarse de paciencia y no creer que su cargo pende de un hilo solo por solicitar un trato ameno.



“Ambas partes deben alinear los objetivos. Hay que buscar establecer una relación laboral medible y cuantitativa, pues esto hace que sea más fácil manejar la labor profesional lejos de los malos entendidos en las formas y en los tratos”, concluyó Delgado.



El portal recomienda que, de la misma manera en que se busca mantener la empresa en funcionamiento al mantener alianzas con otras personas, también es importante crear un espacio en el cual los empleadores y empleados puedan construir una base sólida de crecimiento empresarial y personal.



Acoso Laboral

Es de vital importancia aprender a distinguir en qué momentos su jefe o algún compañero lo acosa laboralmente. Foto: iStock

Es de vital importancia aprender a distinguir en cuáles momentos su jefe o algún compañero lo acosa laboralmente.



Según se establece en la Ley 1010 de 2006, se considera acoso laboral a las conductas intimidantes ejercidas constantemente a un empleado por parte de un jefe, un compañero de trabajo o un subalterno.



Estas situaciones se caracterizan porque producen miedo, intimidación, angustia y perjuicio laboral, además, suelen dar pie a la desmotivación en el trabajo.



De acuerdo con esta norma, hay seis modalidades de acoso laboral: maltrato físico o moral, persecución, discriminación, entorpecimiento (acciones que obstaculizan el cumplimiento de las labores), inequidad en la asignación de funciones o menosprecio del trabajador y, por último, desprotección laboral.



Denuncia

Descubre si sufres de estrés con esta trivia Foto: iStock

Para denunciar estos actos graves ante las autoridades, primero se debe informar a los comités de convivencia de la empresa en la que trabaja con el fin de hablar de la situación con el superior del acosador y, de este modo, buscar la corrección del asunto.



En caso de que esta primera instancia no funcione, la ley permite que se presente una denuncia formal ante el inspector de trabajo, los inspectores municipales de Policía, los personeros municipales o de la Defensoría del Pueblo. Esto se debe hacer mediante una carta que detalle el problema. Es necesario anexar pruebas.



Seguido a ello, la autoridad competente que haya recibido el caso deberá obligar, de manera preventiva, al empleador que se realicen los procedimientos confidenciales de análisis y corrección. Además, se debe iniciar, por parte de la empresa, un protocolo de actividades pedagógicas que promuevan las relaciones sanas entre compañeros de trabajo.



Sanciones

Sanciones disciplinarias que pueden afectar tu sueldo. Foto: iStock

Cuando se confirma el acoso, las sanciones varían dependiendo de la persona y su nivel jerárquico dentro de la compañía.



Además, si el acoso generó un perjuicio al bienestar físico del trabajador, el empleador debe pagar el 50 % de los costos de tratamiento a las empresas prestadoras de salud o de riesgos profesionales.



Si el empleado renunció por causa del acoso, teniendo en cuenta que fue inducido a retirarse de la empresa ante los malos tratos, tiene derecho a argumentar un despido sin justa causa y la empresa tiene la obligación de pagar la liquidación pertinente.

