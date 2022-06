Luego de dos años de ausencia por la pandemia, regresa la Feria de la Ganadería, que llega a su edición 60, certamen que se llevará a cabo del 20 al 26 de junio, festividad que además servirá para celebrar los 70 años del departamento de Córdoba.



La feria les rendirá un homenaje a los campesinos, ganaderos, agricultores, agroempresarios y a todos los involucrados con la labor del campo y el comercio. Para esta ocasión está confirmada la participación de más de 100 ganaderías de la región y de distintas zonas del país; además, estarán en exhibición más de 1.200 ejemplares de varias especies.



La Federación Nacional de Departamentos (FND) y su Programa Anticontrabando desplegarán su campaña ‘Que el contrabando no te quite lo ganado’, la cual se enmarca dentro del Plan Caribe de lucha contra el contrabando.

Con esto se busca hacer un llamado a los visitantes para ser aliados de la legalidad y revisar en detalle los cigarrillos y licores que consumen, ya que el Impuesto al Consumo de cigarrillos, cervezas, licores y aperitivos se destina para fortalecer las rentas departamentales que se invierten en salud, educación y deporte en los departamentos.

La tapa debe tener estampilla sin ningún tipo de alteración. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“En Córdoba, los 70 años se celebran a lo legal. Por eso estaremos presentes en la edición 60 de la Feria de la Ganadería; desarrollaremos con el Grupo Operativo de rentas departamentales y diferentes aliados estratégicos campañas de sensibilización y educación a los diferentes actores de la cadena de producción, distribución, comercialización y consumo de estos productos”, explica Juan Pablo Vargas Serrano, líder del Programa Anticontrabando y Subdirector de Acuerdos y Convenios (e) de la FND.



El ejecutivo agrega con respecto al evento que “se harán campañas en las cuatro zonas rosas de Montería y participaremos en dos conciertos. Es importante que los colombianos entiendan que son corresponsables en la lucha anticontrabando, pues cada vez que compran un cigarrillo o licor ilegal no sólo están poniendo en riesgo su salud, sino que también ocasionan un gran hueco fiscal a las finanzas departamentales y le están dando recursos a las redes criminales que usan al contrabando para el lavado de activos y la ganancia de rentas criminales. En el caso de las bebidas alcohólicas de contrabando, pueden ser también adulteradas y ocasionar intoxicación, alteraciones renales y neurológicas, pérdida de la visión, e incluso la muerte”.



Algunos de los consejos que recomienda la FND son los siguientes:

* Al momento de comprar cajetillas de cigarrillos, es importante que el consumidor verifique que el empaque tenga frases de advertencia y pictogramas que ocupen el 30 % de las dos caras principales.

* Los cigarrillos legales jamás tienen fecha de vencimiento.

* Para el caso de los licores, es importante revisar que la tapa y la botella estén en óptimas condiciones; la tapa debe tener estampilla sin ningún tipo de alteración; las etiquetas no deben ser impresas ni estar superpuestas.

* El llamado a la ciudadanía también es a comprar cigarrillos y licores en sitios autorizados, desconfiar de los descuentos llamativos y las compras por internet en sitios desconocidos, pues muchos de los productos ilegales se camuflan en estas nuevas modalidades de venta.



El Programa Anticontrabando de la FND reitera que el contrabando afecta la salud de las personas; además es un delito que afecta las rentas departamentales, y los sistemas de salud, educación y deporte, y que quien comercialice cigarrillos y/o licores de contrabando, se expone al decomiso de la mercancía ilegal; al cierre del establecimiento hasta por 120 días; a la cancelación o suspensión de licencias, concesiones, autorizaciones o registros; a multas económicas y a la privación de la libertad.



Se espera durante la Feria Ganadera una afluencia de 8.000 personas diarias para disfrutar de uno de los certámenes más importantes del país.



ELTIEMPO.COM