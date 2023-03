Revisar las condiciones de seguridad, las conexiones eléctricas, de agua, los acabados, la iluminación, vías de acceso y la disponibilidad de áreas comunes es uno de los primero pasos antes de que piense en el trasteo.

De acuerdo con Schneider Electric se deben verificar al menos siete partes antes de una mudanza , por ejemplo inicialmente se recomienda realizar una inspección a la instalación eléctrica.

​

La Electrical Safety Foundation International, señala que cualquier inmueble nuevo o usado, debe ser verificado por un electricista para hacer esta revisión general de la instalación.



El electricista también debe verificar que las conexiones estén en buen estado y que no haya cables sueltos y en lo posible que cada circuito este identificado para que en caso de algún fallo pueda localizar el origen fácilmente.



Una vez se identifique la ubicación y cantidad de tomacorrientes, interruptores y tableros eléctricos, se puede garantizar la funcionalidad de los espacios en el inmueble, el uso e incluso puede servirle para definir la decoración de las zonas .





En caso de tener cajas de empotrar a la vista o espacios en los que aún no se han instalado tomas o interruptores u otra función, puede usar una tapa ciega que es un dispositivo utilizado para cubrir empotrados en pared, de instalaciones eléctricas suspendidas o para uso futuro.

Facebook Twitter Linkedin

Controle la luz de su casa de manera inteligente y ahorre energía. Foto: 123RF

En el caso de las tomas de falla tierra o GFCI que se ubican principalmente en baños y cocinas se debe verificar con el botón de test que la toma este funcional y así proteger a las personas de estos espacios donde puede haber humedad.



Si piensa usar extensiones o multitomas, tenga en cuenta que se recomienda que sea solo de manera ocasional y no debe estar al 100 por ciento de su capacidad.



Tenga también en cuenta que se deben ubicar en lugares que no tengan un tránsito recurrente, de forma que no ponga en riesgo las personas y los electrodomésticos.Si el lugar está siendo remodelado trate de organizar aquellos cables que no están dentro de la pared y así puede tener un ambiente más estético y seguro.​

Más noticias

¿Qué factores debe tener en cuenta a la hora de adquirir una tarjeta de crédito?

Vivienda nueva: si compró en obra gris, échele número al acondicionamiento