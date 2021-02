Seis consejos para buscar prácticas empresariales de manera efectiva

Las prácticas laborales son un acercamiento real al desempeño y las funciones que los estudiantes deberán cumplir cuando cierren su ciclo universitario, por ello es importante invertir tiempo y dedicación para encontrar una buena oportunidad que complemente lo aprendido y aporte al desarrollo de otras habilidades prácticas.



Este periodo de entrenamiento laboral, que va de 6 a 12 meses, permite una mejor preparación profesional para los jóvenes, al mismo tiempo que acerca a las compañías a nuevos talentos, ya que se les otorga un rol de coformadores para los futuros egresados.



La multinacional Procter & Gamble (P&G), que desarrolla iniciativas para la atracción de talentos tempranos, comparte algunas recomendaciones que los universitarios de semestres deben tener en cuenta para buscar sus prácticas profesionales de manera efectiva:



1. Analizar qué se quiere lograr y cuáles son las expectativas. Cuando se inicia la búsqueda de las prácticas es importante que el estudiante se pregunte qué le gustaría realmente aprender en ellas. También es necesario conocer cuáles son sus habilidades y preferencias, porque esta experiencia será la primera aproximación a su campo profesional y no sería bueno comenzar en algo que no sea de su interés o donde no se ve en un futuro.



2. Hacer una lista de las empresas donde más le gustaría trabajar. Las prácticas son la oportunidad perfecta para acercarse a las compañías que inspiran y cuyos propósitos identifican a los estudiantes, ya sea por la naturaleza de su negocio, por sus buenas prácticas o por su competitividad. La idea es que encuentren un lugar donde se identifiquen y puedan estar orgullosos de trabajar, aprendiendo acerca de algo que les motiva.



3. Preguntar por los convenios que maneja la universidad. Una buena alternativa es acudir a la universidad para conocer las opciones y convenios que tiene con otras empresas. Puede que allí se encuentren algunas ofertan interesantes y que cumplan con las expectativas que se tienen.



4. Prepare su hoja de vida y entrevista. Se trata de una carta de presentación del estudiante; de modo, que debe contener perfil personal y académico, habilidades y competencias y el contacto. Se recomienda preparar la entrevista para garantizar que los nervios no jueguen una mala pasada.



5. Atienda a los requisitos de las ofertas. Es importante prestar atención a los requisitos y habilidades mínimos que las empresas buscan en sus futuros practicantes. Los más comunes son el dominio de idiomas, manejo de programas o herramientas específicas y otras normas de carácter administrativo, como presentar la matrícula de la universidad o un certificado de convenio. Analice si su perfil cumple con todos los requerimientos antes de aplicar y evalúe si estas son requeridas con frecuencia, en caso que sea momento de comenzar a fortalecer alguna de estas.



6. Revise las condiciones del contrato. No tome a la ligera la firma del contrato. Lea detenidamente el convenio y no dude en preguntar y aclarar dudas, si las tiene. Asegúrese de reconocer sus derechos y obligaciones, confirmar si existe algún tipo de remuneración y conocer la descripción del puesto al que aplica, incluyendo tareas y horarios.

