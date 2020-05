A prender la luz del ahorro de energía en alargue de cuarentena

El próximo lunes, millones de hogares prolongan el periodo de confinamiento, por extensión de la cuarentena en tiempos de coronavirus, hasta el 25 de mayo.

Las familias, con todos o la mayoría de sus integrantes en casa, consumen mayor cantidad de energía.



Por este motivo, Enel-Condensa ofrece unas recomendaciones para reducir el costo en sus facturas.

Electrodomésticos. Prefiera electrodomésticos con desempeño energético eficiente.

Aparatos tecnológicos. Mantenga cargando su celular, tableta o dispositivos lo estrictamente necesario y desconecte el cargador apenas termine de completarse la batería.



Desconecte. Todos los equipos y sistemas de entretenimiento deben desconectarse cuando no estén en uso. Muchos aparatos electrónicos tienen una función de ahorro de energía, lo que podría ayudar a reducir su consumo.



Temperatura. Si usa aire acondicionado o calefacción, verifique la temperatura externa para saber si requiere prenderlo. En caso de necesitarlo, elija la temperatura promedio y mantenga ventanas y puertas cerradas al activarlo.



En su cocina. Si usa energía eléctrica, verifique que la temperatura del calentador de agua no sea superior a 60°C. Si no tiene termostato, use un termómetro de cocina para medir la temperatura en el agua del grifo.



Con la nevera. Mantenga el refrigerador en 5 °C y el congelador en -18 °C.



Uso del horno. Procure mantener la puerta cerrada, ya que abierta gasta más energía mientras se calienta. Ideal si hornea varias cosas al mismo tiempo.



Alerta. Revise que la red eléctrica en su hogar no tenga fugas. Para hacerlo, desconecte todos los equipos eléctricos y asegúrese de que todos los interruptores están en posición de apagado. Luego examine su medidor y verifique que no se registra ningún consumo. En caso contrario deberá consultar a un técnico.



Iluminación. Instale bombillos eficientes. Las luces led usan mínimo 10 % menos de energía y tienen una vida útil tres veces mayor que la de las lámparas fluorescentes. Al compararlas con bombillos incandescentes, las cifras son de 85 % menos energía y 50 veces más de vida útil. Use lámparas dedicadas al punto donde las necesita, en lugar de alumbrar todo el espacio.



Limpiar ayuda. Los focos, lámparas, luminarias y reflectores deben ser limpiados regularmente. Esto le permitirá obtener más luz sin que use tantos puntos de consumo de energía.



Luz natural. Recuerde que puede sacar provecho de la luz natural, así que puede colocar su escritorio para trabajar, estudiar o leer cerca de una ventana.



Control. En la medida que sea posible, instale sensores de presencia y controles limitantes de tiempo en lugares adecuados.

