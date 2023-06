Este jueves empezó la discusión de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, luego de varios intentos frustrados por falta de quorum en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



En el debate fue aprobada la ponencia oficial, que está a cargo de la representante María Fernanda Carrascal, con lo que el proyecto queda vivo y se podrá discutir el siguiente semestre.

Al final de la tarde, el Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el cual pidió que el trámite del proyecto existan "todas las garantías democráticas para que se adelante un debate plural e informado en el marco de la Constitución y la Ley".



"La aprobación viciada de hoy de impedimentos, recusaciones y los informes de

ponencias, con una conformación del quorum y una votación con varias dudas legales, no pueden ser el precedente de cómo será votada el resto de la reforma", añade el texto.



El Consejo Gremial señaló en este pronunciamiento que la aprobación de la reforma laboral sería "un error", pues "no cumple con los propósitos de reducción de los índices de desempleo e informalidad, no actualiza el sistema legal a la nueva realidad del mercado laboral, genera desequilibrio en las relaciones laborales colectivas y no

protege la libertad de empresa como motor de la economía"



Partido Conservador suspendió a congresista que salvó la reforma laboral de Petro

Alexander Quevedo, representante a la Cámara por el Partido Conservador. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El representante a la Cámara Alexander Quevedo, del Partido Conservador, fue suspendido por participar del debate de la reforma laboral sin importar que las directrices de su colectividad eran no hacerlo.



Quevedo fue clave para que este jueves se iniciara la discusión de esta iniciativa. Con su presencia en la Comisión VII de la Cámara de Representantes se conformó el quorum para iniciar el debate en el que finalmente se aprobó la ponencia positiva.



El congresista ya había sido suspendido por el partido durante 90 días por haber firmado la ponencia positiva, contrario a lo que habían expresado las directivas conservadoras.



*Con información de Política.