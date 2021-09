'Plan B' del Consejo Gremial para no frenar proyectos antes de elecciones

Cada vez son más las voces que creen que sería inconveniente aprobar el artículo del Presupuesto General del 2022 en el que se modifica la Ley de Garantías para que se puedan celebrar contratos el próximo año a pesar de las elecciones generales.



El Consejo Gremial, que reúne a 30 de los gremios más importantes del país, ha sido el último en expresar públicamente su inconformismo. Este no solo reiteró la inconveniencia de modificar el régimen actual y pidió eliminar el artículo para mantener inalteradas las reglas de juego en materia electoral sino que también propuso una serie de acciones para poder ejecutar los proyectos estratégicos.



“No hay duda de la dimensión de los efectos que la pandemia produjo sobre la economía y la apremiante necesidad que hay de acelerar la recuperación y la reactivación. Sin embargo, las medidas que se implementen para lograrlo deben ubicarse dentro de los límites de los arreglos institucionales de nuestra sociedad, en especial aquellos que nos permiten actuar de acuerdo con los grandes valores republicanos y de nuestra democracia”, se puede leer en un comunicado del Consejo, liderado por Julián Domínguez, quién también es presidente de Confecámaras.



Esto debido a que el propio ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, salió a defender esta propuesta la semana pasada en el debate en las comisiones económicas del Congreso con el argumento de que no tendría sentido parar la recuperación que se está dando después del peor choque que ha tenido la economía a consecuencia del covid-19.



“Este artículo no responde ni a una ‘jugadita’ ni es un 'mico' ni un 'orangután'. Al contrario, lo pusimos de frente al país, sin temor alguno, con la convicción de que es esencial en el propósito de reactivar la economía. Tiene el propósito de crear empleo, empleo y más empleo”, les aseguró Restrepo a los congresistas ese día.



Sin embargo, desde el Consejo Gremial piensan que los principios fundamentales de la Ley de Garantías “se deben mantener intactos” a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta se protejan de manera especial en los ciclos electorales.

¿Qué proponen?

Con el propósito de garantizar la buena ejecución de la inversión pública, el Consejo Gremial propuso un 'plan B' al Gobierno.



Este le pidió evaluar la utilización de instrumentos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las previstas en la Ley 819 de 2003, que permiten la declaratoria de proyectos de inversión como de importancia estratégica que habiliten el uso de vigencias futuras ordinarias y/o excepcionales.

