¿Quién es Frederico Pedreira, nuevo presidente de Avianca?

A partir de enero de 2024, Frederico Pedreira asumirá el cargo como director general y presidente de la aerolínea Avianca. Adrián Neuhauser, quien viene ocupando esos roles desde 2021, será gerente del Grupo Abra, una holding de empresas de aviación de América Latina que es dueña de Avianca.



(Lea: Relevo en dirección de Avianca, Adrian Neuhauser, asumirá presidencia de Grupo Abra).

Pedreira comenzó su carrera en 2001 como ingeniero de Espacio y Defensa en el CS Group, compañía líder en el control de tráfico aéreo en Francia, ocupando el cargo de jefe de Desarrollo de Negocios hasta 2004, y posteriormente fue jefe del Departamento de Ingeniería durante el 2006.

Para 2008 llegó a la aerolínea Transportes Aéreos del Continente Americano (Taca) con sede en San Salvador, donde se desempeñó como gerente de proyectos, estrategia y desarrollo de negocios. Esta aerolínea salvadoreña eventualmente operaría bajo la marca de Avianca, donde el portugués aterrizó en 2009 como gerente de proyectos.

Una vez en Avianca, Pedreira se mantuvo ocupando diversos cargos desde distintas partes del continente como Bogotá, São Paulo y Buenos Aires. En 2021 asumió el rol de jefe de operaciones, donde se buscó dar la vuelta a los indicadores operacionales de la aerolínea, así como la transición hacia el nuevo modelo de negocio de Avianca; así mismo, en septiembre de este año fue nombrado subdirector ejecutivo de la aerolínea.

Adrian Neuhauser (izquierda), actual presidente de Avianca, y Frederico Pedreira (derecha), actual subgerente, anunciaron el cambio de imagen de la aerolínea el pasado 18 de octubre. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Trabajó de la mano con Adrián Neuhauser en este nuevo modelo de negocios, que concluyó con el cambio de imagen presentado el pasado 18 de octubre. En rueda de prensa, Pedreira afirmó en ese momento que "el principal competidor de Avianca no son nuestros competidores. La gente no nos compara con Latam o Viva; nos compara con un Avianca de otros tiempos que ya no existe".



Finalmente, este 28 de noviembre se anunció que su presidencia en la compañía de transporte aéreo comenzará a partir de enero de 2024, tras lo cual agradeció por la confianza y expresó su emoción por este nuevo capítulo en su trayectora profesional.





SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO