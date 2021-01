Inflación del 2020, la más baja en la historia para un año completo

La inflación en Colombia en el 2020 alcanzó su nivel más bajo en la historia para un año calendario, 1, 61 por ciento, desde cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tiene registros en esa materia, esto es, 1955.



El registro reciente más parecido al dato que reveló ayer en la noche el ente estadístico corresponde al del 2013, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 1,94 por ciento.



Lo anterior no significa que en las últimas seis décadas y media no se hayan registrado inflaciones anuales más bajas. De hecho para los 12 meses terminados en julio de 1955 dicho indicador fue de -0,87 por ciento, según los primeros registros del Dane. Y mientas esos son los niveles históricos más bajos, la inflación más alta alcanzada en el país en un año completo fue la observada en 1963, cuando esta se situó en 33,6 por ciento.



El IPC inició su descenso este año desde el 3,86 por ciento observado en marzo, cuando se dio inicio a la mayor cuarentena que haya vivido el país en los últimos años, la cual fue generada por la llegada del covid-19 al país.



En mayo la inflación ya estaba en 2,85 por ciento, 15 puntos básicos por debajo de la meta objetivo de 3 por ciento establecida por el Banco de la República, y mes a mes continuó su descenso paulatino hasta llegar al mínimo de 0,38 por ciento de diciembre.



En el año completo las actividades con mayores variaciones positivas fueron salud y alimentos y bebidas no alcohólicas con 4,96 y 4,8 por ciento; mientras que la educación y las prendas de vestir se situaron en el otro extremo, con caídas de 7,02 y 3,94 por ciento, respectivamente.



El dato de inflación del 2020 estuvo en línea con las expectativas de los analistas del mercado cuyas proyecciones apuntaban a un IPC de entre 1,21 y 1,65 por ciento con una media del 1,42 por ciento.



Según Juan Daniel Oviedo, director del Dane, una de las actividades que sorprendió no solo por su variación negativa en el año sino por su menor aporte a la inflación el año pasado fue el de información y equipos de comunicación, cuyo desempeño negativo estuvo relacionado con las medidas de levantamiento del IVA a la compra de estos equipos en las tres jornadas sin IVA que se desarrollaron para reactivar el comercio.



La ciudad con más alzas fue Cúcuta con 2,89 por ciento; luego Popayán, con 2,6 por ciento. En el otro extremo está Ibagué con 0,22 por ciento. Bogotá cerró con 1,17 por ciento.



Por: Economía y Negocios