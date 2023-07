Los incrementos del salario mínimo en Colombia tienen un efecto mucho más fuerte no solo en el costo de las empresas sino también en la generación de nuevos empleos que en países desarrollado, debido, entre otras razones, a que en el país dicho salario lo devenga un mayor número de trabajadores, pese a que su monto no es tan elevado como en otras naciones.



(Lea también: Estas son las razones que impiden que la inflación en Colombia baje más rápido)

Esta es apenas una de las conclusiones del análisis elaborado por Sergio Rivera, magister en Economía de la Universidad del Rosario y estudiante del PhD en economía en la Universidad de Maryland, quien participó en el Seminario de Economía y Desarrollo realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que dio a conocer un estudio sobre los efectos del salario mínimo en la actividad y dinámica laboral de la industria manufacturera colombiana.



"El monto individual del salario mínimo en Colombia no es alto, pero dado el número de personas que devenga un salario semejante –que en el país es inferior al salario promedio– las variaciones de este afectan a muchos más trabajadores que en un país desarrollado y, por ende, impactan de manera sustancial los costos laborales de las empresas, por su inclinación a resolver sus problemas de productividad vía salarios y no mediante la introducción de innovaciones en los procesos tecnológicos", señaló e experto durante.



(Le puede interesar, además: Abecé de la reducción de la jornada laboral que empieza el 15 de julio)



Según datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se estima que en Colombia más de 3,4 millones de personas reciben un salario mínimo, es decir, el 15,7 por ciento de la población económicamente activa en el país.



Rivera sostuvo que el salario mínimo tiene un alto costo en Colombia, lo cual hace más lento el propio crecimiento de las empresas y tiene un efecto sobre toda la economía en la medida en que produce pérdidas de empleo. Este fenómeno afecta de manera especial a los pequeños negocios. Según los resultados de su análisis, la variación del el salario mínimo reduce el crecimiento del empleo tanto si se estiman modelos condicionales (efectos a lo largo del tiempo) o no condicionales.

Facebook Twitter Linkedin

La tasa de desempleo en Colombia viene en descenso, pero aún se encuentra en niveles de dos dígitos, en el que permanecerá, por lo menos, este año, según analistas. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

De hecho entre los resultados de su estudio se cuenta que un incremento del 1 por ciento en el salario mínimo en el país provoca una pérdida de 2.800 empleos en un año, con lo cual si ese solo incremento se mantuviera por espacio de 15 años, la pérdida en puestos de trabajo sería de unos 42.000 empleos.



Otro de los efectos que encontró esa variación del salario mínimo en la industria tiene que ver con la contratación de manos de obra a medida que esos cambios se presentan. “Los resultados muestran elasticidades significativas del salario mínimo a largo plazo en la demanda laboral lo que significa que el salario mínimo presiona la sustitución de trabajadores calificados por trabajadores no calificados”, anotó el economista.



Si bien esos factores tiene incidencia en todo el sector productivo, las empresas de menor tamaño son las que están más expuestas a los efectos adversos de posibles incrementos del salario mínimo.



Además, los mayores sectores generadores de empleo son más sensibles a las variaciones del salario mínimo y de los precios propios, lo que revela la presencia de heterogeneidad dentro de la manufactura, señala el experto.

Impacto de la pandemia

Facebook Twitter Linkedin

Ofertas laborales en Medellín y el resto del Valle de Aburrá Foto: Cortesía Comfenalco

Al referirse al tema del impacto de la pandemia sobre el empleo en el país Rivera dijo que en ese periodo se destruyeron muchas empresas, porque en Colombia no existen mecanismos que permitan reducir los salarios en momentos de extrema dureza u otras circunstancias extraordinarias que afecten de manera significativa los costos de producción de las compañías.



También señaló es preocupante que en Colombia, cuando crece la productividad total el empleo no crece, al tiempo que es imperativo que en el país se generen condiciones necesarias para reducir la elevada informalidad.