BID, tras consenso para que socios aporten unos US$ 8.000 millones más

Lograr consenso en torno a la propuesta de capitalizar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en unos 8.000 millones de dólares, como quedó planteado esta semana ante el Senado de Estados Unidos, es uno de los temas fuertes de discusión que incluye la agenda de la asamblea anual de esta organización en 2021, que se desarrollará la próxima semana (del 17 al 21 de marzo) en Barranquilla (Colombia).

Será, además, el escenario ideal para que representantes de los 48 países miembros de este organismo multilateral aborden por primera vez, no solo los efectos que ha traído la pandemia del coronavirus y la recuperación de la economía, sino también el rol que jugará el banco en todo este proceso que no será tan rápido como estaba previsto, más aún en momentos en que el plan de vacunación en la región avanza de manera paulatina.



Por primera vez esta reunión se realizará de manera virtual, precisamente a consecuencia del coronavirus, que el año pasado obligó al aplazamiento del encuentro multilateral, cuando el covid-19 adquirió estatus de pandemia.

Sin embargo, su directorio en pleno se desplazará hasta la sede de la asamblea en Barranquilla, donde tendrá reuniones presenciales para coordinar las discusiones que hacen parte de la agenda del 2021.



Será también la reunión anual en la que se estrene Mauricio Claver-Carone, quien asumió la presidencia de la organización el año pasado, en medio de una fuerte polémica por su origen cubanoestadounidense, cuando la tradición dictaba que este era un cargo reservado para un latinoamericano.



Además, porque Claver-Carone, quien fue asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la administración de Donald Trump, era visto por muchos como una figura controvertida por sus posiciones frente a Cuba, Venezuela y una visión de la región que no todos comparten.



Pero al margen de estas discusiones con visos puramente políticos, como dicen algunos expertos, Sergio Díaz-Granados, director Ejecutivo del BID para Colombia y Perú, señaló en reciente oportunidad que la reunión de este año tiene dos aspectos positivos muy importantes.



El primero, que Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, es el encargado de la presidencia de esta asamblea, por ser Colombia el anfitrión, posición desde la cual coordinará y facilitará las discusiones que los 48 accionistas del Grupo BID sostendrán hasta la siguiente reunión anual.

Capitalización del BID

El alcalde Jaime Pumarejo presentó en Washington detalles de la organización de la cumbre. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Lo segundo, que dichas discusiones parten con la buena noticia de que ya fue presentada ante el Senado de Estados Unidos la iniciativa para lograr una capitalización del BID que, sin duda, le dará un mayor músculo financiero para apoyar a la región, en una coyuntura económica bastante complicada a consecuencia del coronavirus.



Ante el fuerte impacto que ha tenido el covid-19 en Latinoamérica, no solo desde el punto de vista económico sino del social, Claver-Carone se ha mostrado partidario de que se eleve el capital del BID hasta los 20.000 millones de dólares, lo cual será clave para irrigar más apoyo a la región, según lo hizo saber en reciente entrevista con la agencia Efe.



“El impacto del covid-19 ha sido desproporcionado” en Latinoamérica, ya que pese a representar el 8 por ciento de la población mundial ha sufrido “la tercera parte de las muertes” a causa de la pandemia, ante lo cual el directivo ha de defendido la necesidad de un aumento general de capital del BID para incrementar los recursos disponibles para préstamos en la región, precisó Efe.



Según Díaz-Granados, el año pasado Colombia se consolidó como el tercer destino de las operaciones en Latinoamérica y el segundo en desembolsos del organismo multilateral, con lo cual se ratifica la importancia del Banco en el desarrollo del país.

Entre los asistentes a esta reunión figuran, además de Claver-Carone, los presidentes Iván Duque, de Colombia, y Jair Bolsonaro, de Brasil, y Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



La asamblea de este año, según el representante colombiano ante el BID, tendrá varios momentos.



En primer lugar, el BID promoverá una conversación con alcaldes y el rol de las ciudades en la reactivación económica; luego, un circuito de diálogos y decisiones focalizados en Colombia y, en paralelo, un ciclo de conferencias sobre los desafíos de la región. La reunión cierra con las deliberaciones y decisiones de las delegaciones de los gobiernos accionistas.



También se debatirá sobre “el rol del BID en una etapa de recuperación signada por urgentes necesidades sociales y complejas situaciones fiscales”, según lo indicó el propio organismo. De igual forma, contará con seminarios que analizarán “qué debe hacer la región para salir de la pandemia más fortalecida que antes en áreas como infraestructura, economía digital, el potencial sustentable de la Amazonía, empoderamiento de las mujeres, y la vinculación regional con las cadenas globales de suministro”.



Martín Bès, secretario del BID, a través de teleconferencia esta semana, se refirió a la agenda que se desarrollará durante la asamblea de la organización, y dijo que el certamen servirá para buscar salidas a las consecuencias generadas por la pandemia de covid-19 en la región.



“Esta asamblea tiene que ofrecerse como una oportunidad y dar el mensaje de que no vamos a resignar el futuro por un virus (...). La salida está en la cooperación internacional. Tenemos que apostar al optimismo”, precisó el secretario el martes de esta semana en la rueda de prensa, en la que también estuvieron presentes Karen Abudinen, ministra de las TIC y gerente para Colombia de la Asamblea BID, así como Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.



Bès sostuvo que “la Asamblea va a poner a Barranquilla en el foco no solo de la región, ya que el Banco tiene accionistas en Europa, Asia y desde Canadá hasta Tierra del Fuego”.



“Esta es una agenda de todos los sectores, pero que estará enfocada en que hoy, la conectividad y la transformación digital es lo que está generando equidad, no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Le agradecemos al Banco por seguir confiando en Colombia”, dijo a su turno Abudinen.



Tanto la ministra como el alcalde aclararon que no se permitirá la asistencia presencial del público en el centro de eventos Puerta de Oro, lugar elegido para el desarrollo de la Asamblea, y que las personalidades y los expertos invitados a foros o paneles del evento cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional y autoridades internacionales para evitar el contagio y la propagación del covid-19.

Las agendas paralelas de la Asamblea

Como es habitual, la Asamblea de Gobernadores del BID se desarrollará bajo dos agendas: una oficial y otra paralela denominada ‘Circuito Colombia’. En este espacio alterno de discusión, expertos de alto nivel de diferentes sectores conversarán sobre temáticas de interés nacional.



Los paneles de análisis y debate que hacen parte de la agenda pública del Circuito Colombia son: ‘Resiliencia en la cuenca del Caribe’, ‘Infraestructura, tecnología, limpia y reducción de emisiones’, ‘Modernización y digitalización de la justicia’, ‘Cambio climático y biodiversidad’ y ‘Gobierno digital y la nueva agenda de equidad social’.



