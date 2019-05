Estos son los nuevos beneficios por comprar vehículos eléctricos

Con la aprobación, en cuarto debate de un proyecto de ley en el Congreso, y a la espera de que la ley sea sancionada por el Presidente, el país dio un paso clave en la promoción y masificación gradual de los vehículos eléctricos, que poco a poco han venido ganando un espacio en las calles y vías de Colombia, pese a que para el bolsillo sus precios siguen muy altos en comparación con los automóviles de combustión.

La iniciativa, a la que ahora solo le resta la sanción presidencial, cuenta con 12 artículos, y busca que haya mejores condiciones para quienes adquieran estos productos, “con el fin de contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero”, según los ponentes.



Sin embargo, para Oliverio García, presidente de Andemos, “esto no trae per se una masificación, pero sí prepara al país para una tendencia muy importante que no solo se presenta en Colombia, sino en el mundo, y la ley permitirá que esta pueda desarrollarse de forma correcta”.

Así quedó la iniciativa

Uno de los puntos claves tiene que ver con el aspecto tributario, pues hoy en día, cualquier vehículo paga entre 1,5 por ciento y 3,5 por ciento por impuesto vehicular, y ahora, la tarifa para los carros ambientalmente sostenibles no podrá superar el 1 por ciento del valor comercial del vehículo.



Asimismo, los dueños de los carros o motos ‘verdes’ recibirán un descuento en el costo de la revisión técnico - mecánica, que tendrá que ser definido máximo seis meses después de sancionada la ley, por parte de los ministerios de Transporte y Ambiente.



También durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de expedición de la matrícula, los automotores estarán exentos de medidas como el pico y placa, ‘día sin carro’ o pico y placa ambiental, entre otros.



Incluso, las entidades territoriales que lo deseen también podrán crear incentivos adicionales, tales como “descuentos sobre el registro o impuesto vehicular, tarifas diferenciadas de parqueaderos o exenciones tributarias”.



Según Federico Hoyos, coautor del proyecto y actual embajador de Colombia en Canadá, “la aprobación de la ley le da una señal de mucha confianza al sector automotriz, que hoy se concentra en la construcción de vehículos eléctricos, y aunque esto no va a cambiar de un día a otro la situación de calidad del aire de las ciudades, sí es un paso concreto que se da para adelante y envía un mensaje importante a los productores, los ciudadanos y la comunidad internacional”.

Más ventajas

Además de los beneficios mencionados, la que sería ley en menos de un mes contiene otros aspectos claves para el día a día de los colombianos.



Uno de estos tiene que ver con los lugares de parqueo preferencial que tendrán que destinar las entidades públicas y establecimientos comerciales, que deberán disponer al menos 2 por ciento del total de plazas a los eléctricos (aplicable solo para municipios de ‘clase’ especial y de primera y segunda categoría).



Asimismo, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de la ley, los municipios de categoría especial (excluyendo a Buenaventura y Tumaco), “podrán garantizar que existan en su territorio, como mínimo cinco estaciones de carga rápida públicas en condiciones funcionales”, cifra que en Bogotá tendrá que ser de 10.



En cualquiera de los casos, las entidades territoriales podrán contratar la construcción y puesta en operación de estas ‘electrolineras’ a través de asociaciones público-privadas (APP), y “la baja oferta de vehículos eléctricos no podrá ser una causal que exima al Gobierno y los municipios de cumplir esta disposición”.



Por último, las autoridades y el Ministerio de Vivienda garantizarán que los edificios de uso residencial y comercial, construidos de forma legal, cuenten con una acometida de electricidad para la carga de vehículos eléctricos, para lo cual los constructores deberán incluir estos lugares de ‘enchufe’ cerca a los parqueaderos de las casas, apartamentos y locales.



PORTAFOLIO