El nivel récord de las últimas cuatro décadas que alcanzó la variación en el costo de vida de los estadounidenses, de 9,1 por ciento, acrecentó el temor de los analistas de que en la próxima reunión del banco central de Estados Unidos (la Reserva Federal) se opte por una nueva alza histórica en su tasa de referencia del mercado para contener esa escalada de precios, lo que aumentaría aún más el riesgo de que esta economía entre en recesión, arrastrando con ello a otros países del globo.



Los datos revelados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de dicho país indican que la inflación del sexto mes del año allí estuvo presionada por el alza de los precios de la gasolina y de los alimentos.



El alza de los precios de la energía fue del 7,5 por ciento en un mes y contribuyó a casi la mitad de la subida mensual, y en el caso concreto de la gasolina, esta se encareció en 11,2 por ciento en el último mes. El alza de los alimentos fue del 1 por ciento.



Bajo ese escenario, los inversionistas aumentaron sus apuestas en el sentido de que el banco central de la Reserva Federal (Fed) podría elevar sus tasas de referencia del mercado en 100 puntos básicos en la reunión del 26 y 27 de julio, lo que lo convertiría en el mayor ajuste de la era moderna de este banco central.



“Creo que tienen tiempo, si quieren, para cambiar la expectativa a 100 (puntos básicos). No creo que nos hayan dado una buena razón por la que deberían ir lento, o ser graduales”, señaló Michael Feroli, economista jefe para Estados Unidos de JP Morgan Chase & Co., al ser consultado por la agencia Bloomberg.



“Si de hecho obtenemos 100 en julio y 75 (puntos) en septiembre, entonces creo que la perspectiva de crecimiento para más adelante en el año probablemente se deteriore. En este momento, me inclino a pensar que el impacto principal podría ser motivar una mayor alza por parte de la Fed”, dijo.



Jerome Powell, presidente de la Fed, señaló el mes pasado, luego de que el banco central elevó las tasas en 75 puntos básicos, que era probable un alza de entre 50 o 75 puntos en julio. La mayoría de sus colegas, desde entonces, han repetido el mensaje o respaldado un movimiento más grande.



La sorpresa de la inflación está en gran parte ligada a la subida de los precios de la gasolina. Pero los economistas destacaban también que la inflación subyacente, es decir, los rubros fuera de la energía y la alimentación, era más elevada que lo previsto.

“La inflación está enraizada y es exactamente lo que inquieta a la mayoría de los inversionistas y de los banqueros centrales”, explicó Jeffrey Roach, de LPL Financial a la agencia AFP.



La cifra “es fea, no hay duda”, comentó, por su parte, Cliff Hodge, de Cornerstone Wealth. “La Fed no tiene opción y debe mostrarse aún más agresiva, lo que eleva la posibilidad de una recesión en el 2023”, puntualizó.

Los mercados reaccionan

El resultado de la inflación de junio de la mayor economía del planeta estuvo levemente por encima de lo esperado por los analistas del mercado, por lo que la reacción de los mercados no se hizo esperar.



La Bolsa de Nueva York, por ejemplo, terminó la jornada en terreno negativo. El Dow Jones perdió un 0,67 por ciento; el índice Nasdaq, que reúne a las principales firmas de tecnología, retrocedió 0,15 por ciento, y el índice compuesto S&P 500, de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, bajó 0,45 por ciento.



Por su parte, los precios del petróleo se estabilizaron luego de la fuerte caída del martes, en un contexto de oferta insuficiente. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió 0,08 por ciento, para cerrar en 99,57 dólares.

Pausa en el dólar

En medio de esa agitación, el dólar tuvo un respiro a nivel global y detuvo su ritmo alcista.



“El dólar tuvo una caída a nivel global, frente a la principales monedas del mundo”, comentó Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos de Grupo Bolívar.



En Colombia ese retroceso fue cercano al 1,5 por ciento, hasta los 4.558,05 pesos, que es la tasa oficial para este jueves.

​

“Los mercados suelen anticiparse a la noticia y venderla una vez se confirma la información”, dijo a su vez Juan David Ballén, economista de Casa de Bolsa, quien considera que la divisa “estaba sobrecomprada y en cualquier momento era previsible un descenso”.



Los consultados consideran que la caída de ayer no puede considerarse el punto de quiebre de la divisa, pues aún falta ver qué pasará con la economía global y los precios del petróleo, en medio de esta coyuntura.



“Es difícil saber si este es el punto de quiebre del dólar porque, incluso si el IPC (de Estados Unidos) quiebra, todavía se debe lidiar con la recesión y las posibles caídas del petróleo”, comentó por su parte Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de Grupo Alianza.



El Tiempo

Con información de agencias