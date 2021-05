Las 5 razones que llevarán la inflación a los niveles de prepandemia

El aumento de los precios de las materia primas, la devaluación del peso, la recuperación gradual de la demanda, el alza del costo de los alimentos, como consecuencia directa del paro que completa 30 días, así como un efecto estadístico debido a la pandemia, llevarán a que en un par de meses la inflación en Colombia vuelva otra vez al rango meta del Banco de la República (entre 2 y 4 por ciento), tras completar 10 meses por fuera de este.



Es más, varios analistas ya ajustaron de nuevo sus proyecciones de cierre del año en materia de inflación, situándola, incluso, muy cerca del 3,5 por ciento a causa de las circunstancias que están rodeando a la economía colombiana y que ya se hicieron sentir en la variación de los precios al consumidor (IPC) en abril, índice que alcanzó el 0,59 por ciento, muy por encima del pronóstico de los analistas del mercado (0,34 por ciento).



En términos anuales, la inflación para el cierre del cuarto mes del 2021 se situó en 1,95 por ciento, su registro más alto desde septiembre del año pasado y con lo cual, además, se interrumpió la serie de seis caídas consecutivas, según las estadísticas del Dane.



Los alimentos fueron el motor que impulsó la mayor variación de la inflación de abril; sobre todo, aquellos para el consumo en el hogar, indicó el Dane, pero también educación y alojamiento y servicios públicos, que presentaron las variaciones mensuales más altas: 2,09; 0,86 y 0,43 por ciento, respectivamente.



Estos grupos aportaron, según el ente estadístico, cerca del 90 por ciento de la variación del mes. Y en la medida en persistan los bloqueos y las movilizaciones en todo el país (hoy se cumple un mes de estas) se acentuará la presión sobre el costo de los alimentos, coinciden los analistas.



Pero, asimismo, hay quienes ya están viendo un efecto negativo sobre el desempeño de la economía en general, que muestra una lenta recuperación.



“Estos cierres son nefastos para la actividad económica, que se mueve fundamentalmente con la salud de las personas. Entonces, sí se pone en riesgo la reactivación económica de perseverar esta situación”, le dijo a EL TIEMPO Julián Domínguez Rivera, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN) y de Confecámaras.



Se estima que debido a los bloqueos en las principales vías del país se han dejado de movilizar cientos de miles de toneladas de alimentos, lo que viene causando desabastecimiento y encarecimiento de los precios al consumidor. Mientras, los costos para la economía del país ya superan los 10 billones de pesos, según cálculos del Ministerio de Hacienda.



“Dadas las sorpresas inflacionarias de los últimos meses, y los hechos de orden público que se han presentado, la probabilidad de que la inflación cierre el año en niveles cercanos o incluso superiores al 3 por ciento ha aumentado”, dicen los economistas de Corficolombiana.



Esta circunstancia, agregan, los llevará a recalcular su pronóstico inicial del IPC para el cierre del presente año, el cual apuntaba a que estaría rondando, en principio, el 3 por ciento.

Más allá del paro

Sin embargo, no es solo el paro la única presión que gravita sobre la economía y los precios al consumidor en la actualidad.



María Paula Castañeda, economista de BBVA Research en Colombia, dice que en ese ajuste inflacionario también se debe tener en cuenta un efecto de base estadística por los descuentos y recortes de precios que se dieron hace un año por el inicio de la pandemia. También cree que al retorno de la inflación a niveles del 3 por ciento contribuirá la recuperación gradual de la demanda.



Y agrega que “la devaluación del tipo de cambio y su transmisión a los precios domésticos serán un factor determinante en el análisis de riesgos alcistas sobre la inflación en los próximos meses. Con esto, al cierre del año veríamos la inflación ubicarse muy cerca de la meta del Banco de la República, alrededor del 2,9 Por ciento”, dice.



El peso colombiano figura entre las monedas más devaluadas del mundo este año. Ha perdido a la fecha cerca del 9,2 por ciento de su valor frente al dólar, pero esa diferencia ha sido de más del 11,5 por ciento en 2021.



El equipo técnico del Emisor cree que el IPC terminará este año en 3,1 por ciento, mientras que los analistas del Grupo Bancolombia consideran que se acercará bastante a dicho nivel.



“Aunque la coyuntura está cargada de un nivel de incertidumbre sin precedentes, el efecto de baja base de comparación, los menores excesos de capacidad productiva y la recuperación de la demanda, ante el balance más favorable del mercado laboral, permitirán que los precios continúen avanzando y se acerquen de manera paulatina a la meta del 3 por ciento”, advierten dichos analistas, quienes ante las presiones inflacionarias manifiestas ya no ven tan probable que se cumpla su pronóstico inicial del 2,4 por ciento.

Ajuste de tasas

Pero en el mercado hay quienes creen que con las actuales presiones alcistas, las probabilidades de que la inflación llegue pronto a niveles de prepandemia (3,5 por ciento en abril del 2020) son cada vez mayores. Es más, piensan que el Banco de la República tendrá que ajustar de nuevo su estimado del índice.



“Con la fuerte sorpresa alcista de abril, y sumada a las presiones inflacionarias derivadas del paro nacional (sobre todo en la inflación de alimentos), es muy probable que el BanRep (y otros analistas) tengan que aumentar de nuevo sus proyecciones de fin de año”, advierten en la comisionista Alianza Valores.



Los economistas de la firma consideran que el país aún está lejos de su inflación promedio histórica de entre 3,5 y 4 por ciento, y que la única diferencia con el resto de la región, que ya tiene precios anuales de entre el 3 y el 6 por ciento en IPC, es que nuestros precios harán el mismo camino, pero de forma más gradual.



“Esperamos que el IPC local supere el 3 por ciento anual en los próximos dos meses y que al final del año estemos en el rango de entre 3,2 y 3,6 por ciento”, precisan en Alianza Valores.



“Dada la materialización de los riesgos alcistas de algunos componentes volátiles durante los últimos meses, aumentamos nuestro pronóstico de inflación para fin de año desde 2,5 a 3,3 por ciento, dicen los analistas de Credicorp Capital.

No es el único ajuste en los indicadores económicos que esperan los analistas bajo la coyuntura actual. También ven probable que haya cambios en la política monetaria del Emisor, que hoy se reúne por quinta ocasión en el 2021, esto es, un alza en su tasa más temprano de lo esperado.



“Los riesgos están claramente sesgados hacia aumentos más tempranos en la tasa (del Emisor). El comportamiento de las expectativas de inflación y el resultado final de la reforma tributaria se perfilan como factores claves”, señalan en Credicorp, y en esto coinciden los analistas de Corficolombiana, aunque ellos mantienen su expectativa de estabilidad de tasas durante todo 2021 “debido a la elevada incertidumbre que aún enfrenta el proceso de recuperación económica”.



En Bancolombia, por su parte, ven que un ajuste de tasas de 25 puntos básicos se daría en el cuarto trimestre del 2021, poniéndole fin al ciclo de estabilidad monetaria que mantiene desde hace más de una año.



“Este cambio se daría en el contexto de una inflación observada que se incrementaría de forma gradual, una actividad productiva que continuaría ganando tracción y un balance de riesgos que podría tornarse cada vez más retador”, sostienen.