El desarrollo de obras de infraestructura en Colombia continúa de capa caída, pues no solo completó tres trimestres seguidos en terreno negativo sino que, además, su caída cada vez es más pronunciada, pues de una caída del 12,8 por ciento registrada en el último trimestre del 2022 se pasó a una cercana al 18 por ciento en el segundo trimestre del presente año, una diferencia de más de 5 puntos porcentuales, según lo dejo saber en reciente oportunidad el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Ya lo había advertido Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en entrevista con ELTIEMPO que la infraestructura, así como el sector de la construcción mostraban serias caídas en medio de una coyuntura en la que el país necesitaba de esos sectores para continuar jalonando no solo la economía sino también la generación de empleo en el país.



"Debemos monitorear con mucho cuidado lo que está sucediendo, sobre todo la desaceleración en infraestructura y la construcción, sectores en los cuales el Gobierno tiene toda la capacidad para que se aceleren o se desaceleren y lo que hasta ahora se ha hecho nos hace pensar que el futuro no será muy bueno", le dijo el vocero gremial a esta casa editorial la semana anterior.



Preocupación a la que se sumaron las directivas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), luego de que el Dane revelara el viernes pasado el comportamiento de las obras civiles en Colombia.



Dichas cifras "ponen de presente el reto que gobierno y sector privado (representado en constructores y concesionarios) tienen por delante: impulsar, mancomunadamente, el desarrollo de la infraestructura nacional, sector que, junto a los de vivienda y energía, está llamado a recuperar la condición de motor contracíclico que en años anteriores ostentó", indicaron desde la CCI. ​

Mayores caídas

La construcción de puentes y carreteras elevadas creció 31,2 por ciento anual en el segundo trimestre del año. Foto: John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

Al mirar el desagregado de las cifras dadas a conocer por el Dane el viernes se observa que el mayor retroceso se presentó en la construcción de pistas de aterrizaje, que en el segundo trimestre cayó un 71, 4 por ciento anual, seguida por la de centrales eléctricas que se contrajo 54,1 por ciento, mientras la construcción de minas lo hizo en un 39,7 por ciento.



Otros retrocesos significativos en la dinámica de obras civiles se dieron por el lado de la construcción de Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos, que en ese segundo semestre decrecieron 34,5 por ciento anual; los túneles, que lo hicieron en un 32,6 por ciento y las obras de ingeniería civil, 29,4 por ciento.



Obras fundamentales como la construcción Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones, asó como de puertos, presentaron caídas anuales en ese periodo del año del 24,6 y 20,4 por ciento, respectivamente.

Mejores dinámicas

Autopistas del Caribe. El desarrollo de vías y carreteras en el país sigue con una dinámica positiva en el 2023 Foto: Autopistas del Caribe

Donde sí hay avances, según el Dane, es en la construcción de carreteras; puentes y carreteras elevadas, así como en el tema de tuberías de larga distancia, renglones que presentaron crecimientos del 13,5; 31,2 y 33,4 por ciento anual, respectivamente.



También crecen, pero a menor ritmo, proyectos como Cables locales y obras conexas y las obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas con 98, y 8 por ciento anual, entre otras iniciativas de desarrollo para el país y sus regiones.