Exministros señalan los temas urgentes de la reforma tributaria

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sigue en la tarea de escuchar a los diferentes actores de la sociedad para buscar consensos y sacar adelante un nuevo proyecto de reforma tributaria que permita conseguir los recursos suficientes para financiar los gastos sociales que ha demandado la pandemia, entre otros.



Este miércoles fue el turno de diferentes exministros de Hacienda y académicos, quienes en el segundo foro virtual que se está llevando a cabo en las Comisiones Económicas del Congreso pusieron sobre la mesa sus propuestas para tapar el actual hueco fiscal.



Estos coincidieron en que se debe aprobar un texto que proteja a los más vulnerables y que se concentre en los que más pueden. En ese sentido, hablaron de la necesidad de mantener el impuesto al patrimonio o de suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).



El exministro Óscar Iván Zuluaga hizo un llamado al Congreso y al Gobierno para que se radique cuanto antes una nueva iniciativa legislativa que se pueda discutir con mensaje de urgencia y, si es necesario, en sesiones extras.



“Es inaplazable darle un mensaje claro al país y a los mercados de la voluntad política reflejada en el Congreso y de todos los sectores sociales y productivos para poder tener una tributaria que nos permita financiar los gastos sociales. El tiempo es crucial. Aplazar esta discusión y su aprobación para el segundo semestre sería un error”, aseveró Zuluaga, quien apuesta a recaudar unos 14 billones.



Zuluaga también indicó que la tributaria debería reflejar la necesidad de reducir el gasto burocrático por parte del Gobierno y que esta es también la oportunidad para que el Congreso le dé un mensaje a la ciudadanía y se baje el salario de los congresistas.



Sin embargo, el también exministro Juan Camilo Restrepo aseguró que no sería apropiado presentarla hasta el 20 de julio, primer día de la siguiente legislatura, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda tendrá que trabajar las próximas semanas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el presupuesto del año entrante.

“La reforma debería recoger entre 10 y 15 billones de pesos y suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el impuesto sobre la renta”, opinó.



Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry consideró que la reforma debería ser restringida y enfocarse en resolver un problema de entre 10 y 12 billones de pesos.



“En 2021 y buena parte de 2022 tendremos un problema de financiación. Resolvamos en el corto plazo esto a través de la venta de ISA, con bonos nuevos y créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mantengamos programas como Familias en Acción o Jóvenes en Acción y hagamos una reforma bastante restringida que sea con renta de 33 por ciento a las empresas, y quitar el descuento de ICA”, explicó el ahora precandidato presidencial.



También dijo que se podría mantener el impuesto al patrimonio; sin embargo, no estuvo de acuerdo en poner un impuesto a las personas que ganan más de 10 millones de pesos.



Mauricio Cárdenas, por su parte, aseguró que la reforma debe estar orientada en resolver el problema del empleo y de las personas que viven en la pobreza. Para ello, dijo que será urgente extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).



“El año pasado, 2,5 millones de personas que habían ingresado a la clase media regresaron a la pobreza. No están en condiciones de pagar más impuestos. Y dentro del grupo de personas vulnerables, otros 2,5 millones pasaron a la pobreza extrema”, dijo.

Lo que opina la academia del proyecto

Incluir un programa de transferencias a los hogares vulnerables en medio de la pandemia es una de las cosas más importantes para la decana de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava.



Frente a la tributación, dijo que el impuesto al patrimonio se debería volver permanente con mayores tarifas y que hay que ajustar lo que se paga por los dividendos.



“Las rentas del 1 por ciento de mayor ingreso del país, que son las que tienen privilegios excesivos, no son principalmente salariales y ahí está la necesidad de hacer ajustes para que garanticen que los otros ingresos tributen al mismo nivel”, explicó Eslava.



Al contrario, Luis Jorge Garay, investigador del Centro de Política Fiscal de la Universidad Nacional, aseguró que sí se requiere una tributaria más ambiciosa que siga los principios constitucionales, que grave a los de mayores ingresos y que recoja la propuesta de la Andi.



Para Fernando Jaramillo, del Rosario, hay que dar señales de que se van a disminuir los gastos que no sean sociales, más ligados a la corrupción política o al clientelismo, y eliminar las exenciones tributarias que no sean necesarias.



Los foros virtuales que se están llevando a cabo en el Congreso de la República facilitan el camino para que se pueda construir un consenso entre los distintos actores políticos, sociales, empresariales, de juventudes y académicos, entre otros. En ese marco, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que se han llegado a puntos de encuentro y que se debe aprovechar al máximo esta legislatura.

