Solidaridad de los más pudientes, el eje de la reforma tributaria

Con una meta de nuevo recaudo anual de 25,4 billones de pesos, el Gobierno ya inició la socialización, con parlamentarios y gremios, de los principales detalles del proyecto de ley de reforma fiscal, que será radicado ante el Congreso bajo el nombre 'Proyecto Ley de Solidaridad Sostenible', cuyo recaudo estará soportado en un 90 por ciento en los impuestos a personas naturales (renta y otros como dividendos y patrimonio) así como en el IVA.



De este valor esperado por ingresos vía impuestos, un documento socializado a los empresarios muestra que de estos 25,4 billones un total de 16,8 billones de pesos lo pondrán las personas naturales (equivalente a 1,4 por ciento del PIB), mientras que por el IVA llegarían 10,5 billones de pesos y por los impuestos a las personas jurídicas se buscan 3 billones de pesos.



Si bien estos componentes suman 30,3 billones de pesos, hay que descontar 5,1 billones de pesos correspondientes a un saldo negativo en el Sistema General de Participaciones, toda vez que hay una mayor presión de distribución de este rubro.

Fuentes del Gobierno explicaron ayer que tanto en personas naturales como en IVA se está apelando al componente de solidaridad, para que quienes hoy tienen más altos salarios dejen de recibir los mayores beneficios por diferentes des cuentos a los que hoy reciben.



Así, de los 16,8 billones de pesos de impuestos a personas naturales, 14 billones provendrán del impuesto de renta y para ello el proyecto de ley plantea bajar la base a partir de la cual se declara renta a 2,5 millones de pesos de ingresos mensuales (30 millones de pesos al año).



Quienes tengan ese nivel de ingresos no pagarán impuesto de renta, pero de ahí en adelante nuevas personas comenzarían a tributar, con lo cual un millón de personas adicionales entrarían a pagar el impuesto, toda vez que actualmente de unos 2,8 millones de personas que declaran renta, solo pagan el impuesto 1,5 millones de personas.



Por ejemplo, una persona que al mes gane 3 millones de pesos, se le haría una retención en la fuente a título de renta de unos 35.000 pesos, con lo cual pagaría al año unos 400.000 pesos.



“Así no se afecta la calidad de vida, pero sí hay más personas tributando”, indicó un consultado del Ejecutivo, quien agregó que se busca que todos paguen un poco más de renta, pero que quienes ganan más de 500 millones al año sí tengan muchos más impuestos, ya que la tarifa efectiva pasaría de 16 por ciento al 21 por ciento.



Asimismo, el Gobierno plantea que el impuesto solidario se cobrará a trabajadores públicos y privados que reciben ingresos anuales por más de 10 millones de pesos se haga solamente durante el segundo semestre del año, aplicando una tarifa del 10 por ciento como adelanto de futuros rentas, para atender principalmente el Programa de Apoyo al Empleo Fomal (Paef), para seguirles dando oxígeno financiero a las empresas, mediante subsidios a la nómina, durante lo que resta del año.



El IVA

En cuanto al IVA, la propuesta del Gobierno busca corregir las inequidades que hoy existen en productos como el salmón, el jamón serrano y las nueces, que se consideran bienes suntuarios que hoy no pagan ningún tributo, y aumentar al 19 por ciento la tarifa a cuatro productos en los que existen categorías premium, que no se pueden gravar porque pertenecen al mismo tipo de bien.



Así, el proyecto propone pasar del 5 al 19 por ciento el IVA al azúcar y endulzantes, el café, el chocolate y la sal, toda vez que en este tipo productos existen subproductos de élite como los chocolates finos o de alta gama, el café premium tipo expreso, la sal marina y los endulzantes artificiales, consumidos por personas de estratos altos que al final terminan recibiendo un subsidio cuando los compran. Con este aumento el Gobierno prevé recaudar 2,5 billones de pesos en estos cuatro productos.



Pero como estos aumentos afectarán el costo del chocolate tradicional, del café para el tinto, de la sal corriente y del azúcar que las familias consumen a diario, el valor que paguen de más las personas de menos ingresos será compensado con las devoluciones del IVA.



Precisamente, en este sentido la reforma plantea subir la cobertura de la devolución, pasando del 20 por ciento a toda la población pobre al 40 por ciento de los habitantes del país, llegando a 4,7 millones de hogares frente al millón que hoy ya la reciben.

El respecto, la reforma prevé una transferencia mensual de 45.000 por hogar, de tal manera que de los 10,5 billones de pesos que se recojan en IVA se devolverán 1,5 billones de pesos, de forma anticipada.



Y en cumplimiento a las directrices del presidente Iván Duque, la reforma descarta no solo que se graven productos básicos como huevo, el pollo y la carne, sino que los bienes intermedios para su producción, como los insumos y el concentrado, tampoco tendrán IVA para que no se termine encareciendo la canasta familiar básica.



La propuesta prevé bajar el IVA de la medicina prepagada, pero estos gastos y otros como los créditos de vivienda y el ahorro en cuentas AFC ya no se podrán descontar del impuesto de renta anual, sino que se planteará que quienes exijan factura electrónica, podrán descontar hasta el 25 por ciento. Esto busca, por ejemplo, que profesionales como odontólogos y otros especialistas que solo reciben pago en efectivo, entren al radar de la tributación.

