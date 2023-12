Estos son los 17 nuevos minerales estratégicos para la economía colombiana

La Agencia Nacional Minera (ANM) reveló el listado de los minerales que considera claves para avanzar hacia una transición energética justa y la nueva visión de la minería en Colombia. Desde hacía más de una década no se llevaba a cabo una actualización en esta materia, que según dicha agencia La determinación permite al país reservar nuevas áreas con potencial y no afecta los títulos mineros vigentes, ni el trámite de las propuestas que hoy hacen curso en la ANM.



Según Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, el listado de los minerales estratégicos de Colombia era una tarea prioritaria para este Gobierno, dado que son fundamentales para el desarrollo social y económico del país, y para avanzar en la implementación de la nueva visión de la minería “Minería para la Vida”, que permitirá transitar al país de un modelo económico dependiente de actividades extractivas hacia una economía industrializada, sostenible y productiva.



“La exploración y explotación de los minerales estratégicos deben preferentemente orientarse a responder a las necesidades del mercado local y en especial los requerimientos de los cuatro programas económicos mencionados. Debemos crecer, avanzar en la consolidación de cadenas productivas, generar empleo, bienestar, riqueza y sustituir importaciones a partir de los recursos que posee el país, como quedó expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida”, agregó el Presidente de la ANM.



Según la Mesa Minera del nordeste, en Remedios y Segovia funcionan más de 60 pequeñas minas, en las que trabajan unas 12.000 personas, Foto: Guillermo Ossa /EL TIEMPO

Según lo informado por la ANM, desde comienzo de año, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento inició el estudio de los minerales estratégicos con un importante trabajo sobre ejercicios similares en varios países del mundo; luego, elaboró el documento “Lineamientos para la definición de los minerales estratégicos en Colombia, el cual fue avalado por el Consejo Directivo de la Entidad mediante Acuerdo 01 de 2023.



A partir de esos lineamientos se elaboró el documento “Determinación de minerales de interés estratégico para Colombia”, puesto a consideración de la ciudadanía a través de la página web de la Entidad, el cual dio lugar a la Resolución 1006 del 30 de noviembre, vigente a partir de la fecha.

El listado de minerales

1. Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



2. Níquel (Ni) y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



3. Zinc (Zn) y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



4. Metales del Grupo del Platino [Platino (Pt), Paladio (Pd), Rutenio (Ru), Rodio (Rh), Osmio (Os) e Iridio (Ir)] y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



5. Hierro (Fe) y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



6. Manganeso (Mn) y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



7. Carbón metalúrgico.



8. Fosfatos [fosforita o roca fosfórica (P2O5 > 20 %) y roca fosfática (P2O5 < 20 %)] y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



9. Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



10. Bauxita y demás minerales de Aluminio, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



11. Oro (Au) y sus minerales asociados o concentrados.



12. Esmeraldas y sus minerales asociados.



13. Materiales de construcción, limitados únicamente a arenas, gravas y arcillas.



14. Arenas silíceas, Silicio (Si) y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



15.Caliza y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



16. Yeso y sus minerales asociados, derivados o concentrados.



17. Cromo y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Los mayores controles a la producción ilegal de oro hacen prever un aumento en la producción formal de oro. Foto: Esneyder Gutiérrez. Archivo EL TIEMPO.

¿Qué son los minerales estratégicos?

Un mineral estratégico para Colombia es aquel que se encuentra disponible para el abastecimiento de la demanda interna actual o futura, asociada a los desarrollos industriales requeridos para soportar una transición energética gradual hacia fuentes de generación de energías limpias, señala la ANM, que explica, además, que esto con el objeto de tener un sector minero productivo, competitivo y con la implementación de buenas prácticas técnicas, sociales y ambientales.



Agrega que los minerales estratégicos son aquellos necesarios para la reindustrialización de la economía, la construcción de infraestructura pública y el desarrollo agrícola.



"Resultan estratégicos también los minerales priorizados para promover esquemas asociativos de pequeños y medianos mineros y la formalización colectiva de mineros informales, lo cual permitirá realizar una adecuada planeación del sector minero, hasta hoy inexistente, y propender por un aprovechamiento y uso racional de los recursos minerales de propiedad del Estado", precisa.

Los alcances

Para la Agencia Nacional Minera entrar en la categoría de mineral estratégico implica que el Gobierno Nacional priorizará sobre ellos sus estudios geocientíficos, y tendrá la facultad de reservar y delimitar áreas especiales con alto potencial minero que se encuentren libres, con el fin de otorgarlas a terceros mediante procesos de selección objetiva o esquemas de formalización asociativa.



Los minerales que no se encuentran en la lista de los estratégicos o zonas con minerales estratégicos que no cumplen el requisito de alto potencial para ser declaradas como Áreas Estratégicas Mineras serán entregados a terceros a través de los instrumentos ordinarios de contratación establecidos en la regulación minera vigente.

Los derechos de exploración y explotación de minerales que no se encuentran en la lista de los estratégicos seguirán siendo otorgados a través de los instrumentos ordinarios de contratación establecidos en la regulación minera vigente, puntualiza la entidad en un informe revelado este domingo.