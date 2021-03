Pandemia ha elevado la carga de trabajo doméstico en la mujer

Como consecuencia de la pandemia y las medidas derivadas de estas, los hogares colombianos no solo han tendido que asumir mayores cargas de trabajo doméstico y de cuidado, sino que, además, el tiempo asignado a dichas labores se han incrementado, según lo evidencia la más reciente encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre 'Uso del tiempo', la cual muestra también que esa mayor carga y tiempo dedicado a esas tareas es más grande en las mujeres que en los hombres.



Según la entidad oficial, si bien la participación de hombres y mujeres en el trabajo remunerado muestra una disminución entre los septiembre a diciembre de 2020 frente a igual periodo del 2016, esa caída es más pronunciada para las mujeres (7,3 puntos porcentuales) que en los hombres (3,7 puntos porcentuales).



Y si bien en la participación en el trabajo no remunerado en términos generales también muestra una leve caída, cerca de un punto porcentual en similar periodo, la mayor carga en este tipo de trabajo sigue siendo más alta en las mujeres (88,9 por ciento) que en los hombres (61,3 por ciento).



La encuesta también advierte que "el tiempo diario promedio dedicado a actividades de trabajo no remunerado por parte de las mujeres es aproximadamente 5 horas mayor que el dedicado por los hombres.



Y advierte además que al sumar las horas diarias promedio dedicadas a actividades de trabajo remunerado y no remunerado, este tiempo para los hombres es de 12 horas y 6 minutos frente a 15 horas y 49 minutos para las mujeres.



