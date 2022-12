Un indicador clave de los precios al consumidor de Estados Unidos en noviembre registró el avance mensual más bajo en más de un año, lo que indica que lo peor de la inflación probablemente haya pasado y valida una desaceleración anticipada en el ritmo de aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Excluyendo los alimentos y la energía, el indice de precios al consumidor subió un 0,2 por ciento en noviembre y un 6 por ciento interanual, según informe del Departamento del Trabajo publicado el martes.



Los economistas consideran que el indice, conocido como IPC subyacente, es un mejor indicador de la inflación que la cifra general. El IPC general aumento un 0,1 por ciento con respecto al mes anterior y un 7,1 por ciento interanual, ya que los precios más bajos de la energía ayudaron a compensar el aumento del costo de los alimentos. La estimación mediana de una encuesta a economistas realizada por Bloomberg era de un incremento del 0,3 por ciento tanto para el indicador subyacente como para el general.



Los precios de los alimentos subieron medio punto en un mes. En términos interanuales se ha ralentizado el encarecimiento de la energía, que ahora se sitúa en el 13,1 por ciento. La gasolina es ahora el 10,1 por ciento más costosa que en noviembre de 2021, la electricidad ha subido en un año el 13,7 y el gas el 15,5 por ciento.



Los datos de la inflación se conocen un día antes de que la Reserva Federal (banco central de Estados Unidos) concluya su reunión monetaria de diciembre, tras la que se espera que apruebe una nueva subida de los tipos de interés. Se espera que dicha subida, no obstante, no sea tan elevada como las anteriores.



El pasado 30 de noviembre, el presidente de dicha entidad, Jerome Powell, aventuró que las subidas de tipos del banco central van a ralentizarse "tan pronto como diciembre", insinuando así que el próximo aumento será de 0,5 puntos en lugar de 0,75 como los que se han aprobado en los últimos meses.



Powell dijo no obstante que la inflación sigue siendo elevada y por tanto el tipo de interés oficial deberá mantenerse elevado durante más tiempo del esperado. El tipo de interés oficial se encuentra actualmente entre el 3,75 y el 4 por ciento. Cuando en noviembre pasado la Fed anunció su cuarta subida consecutiva de 0,75 puntos, Powell consideró que todavía queda margen para devolver la inflación a su objetivo del 2 por ciento sin provocar una recesión.



A la vista de los últimos datos de desempleo, la política monetaria restrictiva de la Fed no está aún afectando fuertemente al mercado laboral. Y es que el desempleo en Estados Unidos no registró cambios en noviembre y la tasa se mantuvo en el 3,7 por ciento, 6 millones de personas. En ese mes se crearon 263.000 nuevos puestos de trabajo, 2.000 más que durante octubre.



Resumen de agencias