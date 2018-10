Se acerca fin de plazo para chatarrizar y hay rezago

El programa de chatarrización, que además será uno de los que ocupará la atención de los transportadores de carga agremiados en Colfecar, quienes inician este martes su congreso en Cartagena, está en vilo, por un rubro por ejecutar estimado en 400.000 millones de pesos, además del reloj en contra.

Para este fin de año estaba prevista la conclusión del programa, según el plazo acordado con organismos internacionales, entre ellos, la Ocde. No obstante, hasta la fecha, solo se han chatarrizado 32.000 vehículos, mientras que las estadísticas muestran que, de un parque automotor de 280.000 había 65.000 con más de 20 años de servicio.



“Cada día que eso se retrase implica el envejecimiento del parque automotor y eso no nos hace competitivos. Creemos que es necesario crear un plan de equipamiento, que a partir de lo que establezca la política pública del documento Conpes 3759 del año 2013, se pueda implementar”, dijo Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar.

Para el dirigente gremial, es necesario activar las alarmas para que el Ministerio de Hacienda exponga la cifra exacta que hay, de manera que se pueda establecer si el programa puede concluir o no este 31 de diciembre.



“Las estimaciones dicen que hay al menos unos 400.000 millones de pesos, lo que significaría que por lo menos un año más tendría la vigencia de ese programa”, agregó Rodríguez.

La propuesta del gremio es precisamente esa, que se extienda por un año más el programa, lo que estaría en estudio en el Gobierno.



Hay que recordar que la complejidad de una política de chatarrización, además del tema económico, ha estado en el hecho de que el 70 por ciento de la flota vehicular se encuentra en propiedad de personas naturales, propietarias de un vehículo de carga que es su único medio de producción.

Este será uno de los temas álgidos del Congreso de Colfecar, el cual será instalado por el presidente Iván Duque, además de contar con la participación de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



En el evento participarán expertos nacionales e internacionales en temas de big data y transporte inteligente.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO