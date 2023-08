Comenzaba la tarde del miércoles pasado, cuando el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, les dio la bienvenida a las 1.500 personas que ocupaban los asientos del auditorio Getsemaní en el Centro de Convenciones de Cartagena.



Fiel a la costumbre, el dirigente hizo referencia a los paneles y presentaciones magistrales que tendrían lugar en los días siguientes, durante el congreso anual del gremio privado más importante del país.



(Lea también: Así reaccionó Bruce Mac Master por ausencia del presidente Petro en congreso de la Andi).

Esa primera intervención terminó con un “esperamos al Presidente de la República para el acto de clausura del viernes”. En respuesta, muchos asistentes reaccionaron con una carcajada ante el anuncio, en lo que fue interpretado como un gesto de incredulidad colectivo. Esto a pesar de que el mandatario había confirmado su intención de ir y el personal de la Casa de Nariño se encontraba en el recinto con el propósito de realizar lo que se conoce como “la avanzada”.



Dos días más tarde quedó claro que aquellos que soltaron la risa acabaron acertando, pues Gustavo Petro no se hizo presente en la ciudad y les incumplió a unos y a otros. También los convocados al ‘Diálogo social por la seguridad, la paz y la vida’, que desde temprano en la mañana del 18 llenaron las graderías del coliseo Bernardo Caraballo de la misma ciudad, supieron sobre la hora que el evento estaba cancelado.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de la Andi, Bruce Mac Master Foto: Andi

Más allá de que lo sucedido se sume al extenso número de inasistencias injustificadas de último momento que caracterizan el proceder del mandatario, el sinsabor entre cartageneros y empresarios fue evidente. En el caso concreto de la Andi, el desplante resulta inédito y rompe con una tradición de décadas en las que la cabeza del poder Ejecutivo les habla sin intermediarios a quienes lideran las compañías de mayor tamaño.



(Puede leer: Reformas dejarían sin empleo a más de 2,7 millones de personas en Colombia).



Además, la actitud va en contravía del anuncio presidencial planteado el 20 de julio, en el sentido de construir un gran acuerdo nacional sobre diversas reformas, a partir de buscar consensos con diferentes actores. Si bien para el jueves que viene está programada una cita con el Consejo Gremial, podría decirse que la idea de tender puentes comenzó con el pie izquierdo.



Y eso claramente trasciende aquello que puede parecer un desaire anecdótico. La razón es que perpetúa la falta de confianza que siente el sector privado hacia un jefe de Gobierno que envía con frecuencia mensajes hostiles respecto a quienes se apartan de la línea oficial.



Dicha percepción viene con un costo elevado. Así lo confirmó el Dane al dar a conocer el desempeño de la economía durante el segundo trimestre de 2023. Aunque lo más llamativo fue el raquítico crecimiento de 0,3 por ciento anual entre abril y junio, los observadores destacaron la fuerte caída en la formación de capital –especialmente en maquinaria y equipo– cuya descolgada frente a 2022 fue casi del 14 por ciento.

Ecuación en problemas

Tarde o temprano semejante contracción le acabará pasando factura no solo al ritmo del producto interno bruto, sino al empleo formal. De paso, demuestra que la fórmula de desarrollo que planteó el propio Petro un año atrás ante la Andi, a los pocos días de haberse posesionado, nada que opera.



Bajo el esquema esbozado en los albores de la actual administración, Colombia seguiría la ruta de Corea del Sur, en donde el gobierno define una serie de sectores líderes y los empresarios realizan las inversiones necesarias. En concreto, vendría un impulso al sector agrícola y a la reindustrialización que, apoyada en la generación de energías limpias, permitiría concretar el sueño de convertirnos en grandes productores de alimentos y “potencia mundial de la vida”.

Suena impensable, pero una recesión –definida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo– es factible si en estos meses no ocurre un repunte FACEBOOK

TWITTER

Aunque semejante redireccionamiento no se dará de la noche a la mañana, la distancia entre la promesa original y la realidad es todavía mayor ahora. La desaceleración en el frente económico es cada vez más notoria, según múltiples testimonios de quienes estuvieron en Cartagena.



Suena impensable, pero una recesión –definida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo– es factible si en estos meses no ocurre un repunte. Lamentablemente, los indicadores no van en el sentido correcto.



De acuerdo con los reportes, el frenazo en junio y julio fue particularmente duro. Renglones que van desde los concentrados para animales hasta las motos develan que no solo el consumo final anda de capa caída, sino que varios eslabones de la cadena fabril experimentan problemas.



Sobre el papel, la ralentización es consecuencia de una política orientada a poner en cintura la inflación, que al cierre de julio iba en 11,8 por ciento anual. Como es conocido, el Banco de la República subió de manera gradual su tasa de interés para “enfriar” la demanda y conseguir que las alzas de precios empezaran a moderarse.



Desde un diagnóstico simplista, bastaría que el costo del dinero que el Emisor le entrega a la banca empiece a descender para que las cosas mejoren. Pero eso no es tan sencillo ni tan rápido, entre otras porque hay elementos ocultos que complican el panorama.



Por ejemplo, es sabido que el Gobierno ha tenido problemas para ejecutar el presupuesto de 2023. A pesar de que en la Andi el ministerio de Hacienda sostuvo que la relación actual entre obligaciones y apropiaciones supera con holgura el promedio de las últimas seis administraciones en el arranque de su respectivo periodo, los excedentes en las cuentas públicas que maneja el Banco de la República son billonarios y muestran que los giros están rezagados.



(Le puede interesar: No hay renegociación de TLC dice ministro; 'comienza renegociación' había dicho Petro).

Facebook Twitter Linkedin

Empresarios debatieron sobre los puntos claves de las reformas pensional, laboral y de la salud. Foto: Carlos Arturo García

Debido a esta situación, importantes sumas de dinero no están irrigando la economía, dando lugar a una estrechez en los mercados financieros. Ante ello, diversas entidades se han visto en la obligación de subir su tasa de captación, lo cual eventualmente hará más difícil que se abaraten los créditos.



Como si eso no fuera suficiente, las entidades estatales más juiciosas a la hora de gastar son aquellas que pagan servicios personales y giran subsidios, como pasa con las áreas de educación, minas y energía o inclusión social. En cambio, las directamente involucradas con edificaciones o infraestructura –que enganchan mano de obra y compran insumos– se encuentran muy quedadas, algo que salta a la vista en capítulos clave que incluyen vivienda y transporte.



Vistas así las cosas, suenan razonables los llamados a que se desarrolle una estrategia contracíclica, que le ayude a la economía a salir de su marasmo. Sin embargo, a pesar de la matrícula condicional que recibieron numerosos funcionarios tras un consejo de ministros, acelerar el ritmo no será sencillo y menos en aquellas entidades de donde salió la gente que conocía el sistema y acabó siendo remplazada por personal sin mucha experiencia.



Por tales motivos, las expectativas de los empresarios para lo que resta del año no son positivas. Uno de los presentes en la cita cartagenera resumió la actitud de muchos de sus colegas como la de “defensiva” ante un panorama descrito como turbulento y confuso

El resto de la foto

Junto a ese parte que resume un clima de negocios mediocre, en la Andi se hicieron evidentes inquietudes de otra índole. La primera es el deterioro en el clima de seguridad, que se expresa en el aumento en los bloqueos de carreteras, la piratería terrestre y las estadísticas sobre secuestros.



Semejante impresión se combina con el accionar restringido de la Fuerza Pública, atribuido a la política de la paz total. Aparte de la zozobra que ello trae para tantas personas, en términos prácticos las dificultades para operar o llevar productos de un lado a otro aumentan los costos y desestimulan la ejecución de proyectos. En palabras de Bruce Mac Master, “los ciudadanos sí esperamos que el Estado nos defienda”.



Capítulo aparte merece el enrarecimiento del ambiente político, que incluye la variación del balance de fuerzas en el Congreso, los escándalos en torno a la financiación de la campaña presidencial y las señales contradictorias que envía un Gobierno que oscila entre los mensajes radicales y las invitaciones a dialogar. Si en agosto de 2022 había una hoja de ruta que comenzaba con el paquete tributario, ahora la incertidumbre es la norma, pues el futuro de las llamadas reformas sociales sigue en entredicho, entre otras porque su costo sería muy elevado.



(Le recomendamos: Las apuestas del Gobierno para impulsar la industria y el crecimiento económico).

Optar por la vía de la confrontación le seguirá pasando factura a una economía que anda a media marcha, en la cual las condiciones de inversión se han deteriorado FACEBOOK

TWITTER

Ante la ausencia de líderes de oposición, aquellos que son vistos como capaces de hacerle contrapeso al Ejecutivo se ganan los aplausos. Ese fue el caso de la ovación que recibió el fiscal Francisco Barbosa el jueves, cuya intervención tuvo tonos populistas que llevaron a que más de uno levantara las cejas.

Aún así, uno de los mensajes claros de la Andi fue el respaldo al sistema de equilibrio de poderes y a la fortaleza de las instituciones. Si bien es usual que los representantes de las cortes y el Legislativo tengan espacio en la tarima, esta vez su visibilidad resultó ser mayor.



Y en lo que atañe a la administración Petro, los ministros presentes en Cartagena hicieron lo que estuvo a su alcance por proyectar que sus carteras saben para dónde van. En concreto, el encargado de Hacienda subrayó que la situación fiscal está bajo control, el de Comercio puso en contexto la supuesta renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la de Ambiente insistió en que un crecimiento sostenible se puede lograr y la de Educación impresionó al auditorio con el conocimiento de los temas que tiene a cargo.



No obstante, quizás lo más llamativo fue el propósito de evitar un tono confrontacional con el Gobierno e insistir en el ánimo de diálogo y cooperación. “Somos un empresariado dispuesto a jugársela por Colombia”, insistió MacMaster en sus palabras de cierre.



Queda por verse si ese ánimo conciliador acaba dando pie para que Gustavo Petro haga de verdad la tarea de escuchar a sus contradictores y consigue forjar un acuerdo nacional que por ahora se ve esquivo. El motivo es que uno de los requisitos para que estos ensayos funcionen es que los participantes construyan posiciones intermedias, algo muy diferente a exigir que todos se sumen a lo que piensa la Casa de Nariño.



Que no siempre hay voluntad de pasar la página, quedó claro la semana pasada en Pitalito. La amenaza de no renovar el contrato de administración del Fondo Nacional del Café, suscrito con la Federación Nacional de Cafeteros y que expira en mayo de 2026, abre interrogantes sobre el esquema institucional del que sigue siendo el principal cultivo del país, con posibles impactos sobre la calidad de vida de más de medio millón de familias que derivan su sustento del grano.



Optar por la vía de la confrontación le seguirá pasando factura a una economía que anda a media marcha, en la cual las condiciones de inversión se han deteriorado. Para el Presidente de la República, que ha abrazado también la táctica del espejo retrovisor para enfrentar varias de las crisis que afectan su gestión, ese es un camino que puede parecer atractivo.



Sin embargo, un mandatario que piensa en su dimensión histórica debería entender que la vía fácil del antagonismo no es la más indicada ni para su Gobierno ni para los colombianos. Más allá de no haber ido a Cartagena, Gustavo Petro aún tiene cómo enmendar la plana si aprende a escuchar a sus críticos y entiende que tanto el sector público como el privado trabajando en conjunto son parte de la solución, no del problema.

Más noticias

RICARDO ÁVILA PINTO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

Twitter: @ravilapinto