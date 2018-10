Plenarias del Congreso aprobaron el Presupuesto General para el 2019

Tras más de 10 horas de debate, los representantes a la Cámara, en plenaria, aprobaron el proyecto de presupuesto 2019 por 259 billones de pesos. Pocas horas después el Senado hizo lo mismo, con lo cual, la carta financiera del próximo año quedó solo pendiente de la firma presidencial.

La desfinanciación en 14 billones de pesos con la que está hasta el momento la carta financiera del próximo año fue uno de los puntos más complejos en el debate, especialmente en la Cámara. Esto obligará a que la ley de financiamiento que ha anunciado el Gobierno, para cubrir ese faltante, se presente al Congreso en un lapso no mayor a 10 días, de manera que se cumpla con la lógica de que todo presupuesto debe estar totalmente financiado, según dijeron algunos parlamentarios.



Los rubros gruesos quedaron intocables: 160,2 billones de pesos para gastos de funcionamiento; 51,9 billones de pesos para el pago de la deuda, y 46,8 billones de pesos para inversión en obras. No obstante, se destaca que la ponencia que se votó contaba con 151 artículos, tras evacuar en el primer debate 294 proposiciones (algunas fueron aceptadas, otras no) y 189 para el segundo. Aún así, en la recta final, cuando ya estaba casi concluida la jornada, hubo otras 43 proposiciones que sumaban 3 billones de pesos.



En medio de los reclamos de los congresistas que ponían el sombrero, precisamente uno de los puntos complejos en el debate se relacionó con el financiamiento, toda vez que la ponencia que se votó tenía explícito en sus dos primeros artículos que los gastos son superiores, en 14 billones de pesos, en comparación con los ingresos disponibles. Esto significa que, si por alguna razón no fuera aprobada la ley de financiamiento por ese rubro, que el Gobierno ha anunciado, y que aún no ha llegado al Congreso, sería necesario hacer recortes presupuestales.

Lo aprobado

La mayor parte de los artículos que se relacionan con asignaciones a los distintos sectores que hacen parte de la torta de recursos públicos, fue aprobada sin mayores dificultades. La demora en la obtención del visto bueno se debió a debates alrededor de recursos para algunas ramas, como cultura, o discusiones ligadas a la Justicia Especial para la Paz (JEP).



Ante las peticiones por montón, volvió a relucir la discusión tradicional, alrededor de 'la camisa de fuerza' que rodea la aprobación del presupuesto en el Congreso, en donde nada es posible lograr si no cuenta con el aval del Gobierno.



Por lo demás, el sector educación quedó con 41,4 billones de pesos, seguido por el de defensa: 33,5 billones de pesos. El sector educación recibió recientemente una adición de medio billón de pesos para la educación superior. Sin embargo, hubo voces que señalaban que estos recursos no eran suficientes, teniendo en cuenta que para estas instituciones públicas (33 en total), no se incrementan rubros desde 1993, dijeron algunos parlamentarios.



La petición de varios de los oponentes era que se recortaran otros 2,7 billones de pesos de los destinados al pago de la deuda y 500 mil millones de pesos al sector defensa, para agregarlos a educación, ciencia y tecnología, entre otros.



Con relación al monto asignado al funcionamiento, se destaca que gran parte de los dineros se destinan a gastos inflexibles. Es así como, 117,9 billones de pesos son para las transferencias a las regiones; 31 billones se van en gastos de personal y 8 billones de pesos van a adquisición de bienes y servicios.



Al trámite del presupuesto para el 2019 le falta solo la firma presidencial.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS