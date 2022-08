La primera cita de José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, con los empresarios colombianos, tras la presentación de la reforma tributaria el lunes anterior, con la que el nuevo gobierno busca un recaudo tributario adicional de 25,9 billones de pesos en el 2023, no pudo tener un mejor escenario que el congreso anual de la Andi, que concluye este viernes en Cartagena y que este año llegó a su séptima edición.



(Puede leer también: Se acabaría el 4x1.000 por movimientos menores a $ 13,3 millones)

Ocampo no ahondó mucho en el espinoso tema de la reforma fiscal durante su primer encuentro con representantes del sector productivo, quienes a la postre aportarían entre 12 y 17 billones de pesos de esa meta, según cálculos de la Andi, suma que en opinión del ministro solo será de 5 billones.



De hecho, durante cerca de hora y 15 minutos el funcionario se dedicó a presentar el panorama actual de la economía colombiana y menos de 10 minutos los destinó a dar unas pinceladas de la trascendental iniciativa con la que se estrenó hace cinco días en la cartera encargada de manejar las finanzas del Estado.



Ante un auditorio de más de 2.000 empresarios de todos los sectores de la producción, Ocampo fue enfático al señalar que el crecimiento económico de Colombia se desacelerará este año, al tiempo que resaltó que las perspectivas actuales muestran que la dinámica del 2022 no es tan alta como se estimó unos meses atrás, si bien el país seguirá liderando el crecimiento en América Latina.



(No deje de leer: Estos son los 5 problemas críticos que trasnochan al Minhacienda Ocampo)

Impuestos fueron el tema



Facebook Twitter Linkedin

Los paquetes de frituras, las gaseosas y los embutidos pagarían una tarifa de 10 por ciento. Foto: EL TIEMPO

Pero luego de escucharlos por separado, en las tradicionales reuniones bilaterales que se llevan a cabo con los empresarios, dijo que el Gobierno estará dispuesto a revisar algunos temas, como el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados.



“Estamos muy abiertos al diálogo, a escuchar a los empresarios y a que nos presenten una propuesta”, aseguró Ocampo, quien fue contundente al señalar que el monto a recaudar no se negociará.



Para algunos empresarios, quienes lucharon contra el denso tránsito cartagenero para no perderse ni un minuto de la intervención del ministro y conocer de su propia boca lo que les espera en materia tributaria, la conferencia fue solo el preámbulo del verdadero cara a cara que tendría con varios de ellos en los tres días del encuentro.



A estos los atendería en reuniones privadas de media hora, tiempo suficiente quizás para escuchar sus necesidades, dudas, preocupaciones y propuestas en torno a la iniciativa tributaria que, a decir de unos, trae muchas cosas malas para los sectores, mientras otros creen que no es tanto así y que se puede mejorar, sin lugar a dudas.



El jefe de las finanzas públicas no llegó solo a esta cita. Su avanzada la encabezó Luis Carlos Reyes, director de la Dian, quien también se reunió con empresarios.



Los primeros en pasar al tablero fueron los voceros de Fedecámaras, Fedemetal y los de las cámaras Automotriz y de Alimentos y Bebidas, el miércoles en la tarde.

“Nosotros tuvimos un encuentro con la Dian, un diálogo muy abierto en el que expresamos nuestras preocupaciones, y en la que nos invitaron a presentar alternativas que sirvieran para avanzar en el segmento tecnológico”, le dijo a El TIEMPO Juan Garcés, director de Operaciones en Colombia de Intel.



(Le puede interesar: Reforma tributaria de Gustavo Petro: así golpearía la canasta familiar)



No fue el único. Otros se pronunciaron en igual sentido tras su encuentro ayer cara a cara con Ocampo, entre los cuales estuvieron los productores de acero, los de las llantas, también los empresarios y representantes del sector de la pulpa, papel y cartón, así como los dueños de restaurantes.



Quizás lo hagan igual los empresarios de la Cámara Marítima y Portuaria, una vez se reúnan con el ministro Ocampo hoy, antes de la clausura del congreso anual de la Andi.

Coinciden en que hay una gran disposición al diálogo, a escuchar las necesidades de los empresarios y eso es muy positivo. Por eso, luego de esas reuniones puntuales, Ocampo no dudó en señalar que revisarán esos temas que les preocupan a algunas industrias.



El funcionario se rio, hizo bromas al final de esos primeros encuentros, los cuales calificó como muy fructíferos para la discusión de la tributaria. “La reunión con los representantes de las zonas francas fue excelente, una de las mejores que hemos tenido acá”, sostuvo Ocampo tras indicar que aceptan el principio de exportar, por lo que ahora están analizando en el Ejecutivo cómo sería la transición, la cual tendrá un plazo máximo de un año, según lo establecido en la norma.



Sin embargo, por ahora no hay una decisión de sacar o cambiar lo que ya está contemplado en el proyecto de reforma tributaria y en eso fue muy claro el ministro de Hacienda. No obstante, insistió en que revisarán esos temas puntuales, como el de etiquetados y las bebidas azucaradas que los empresarios preferirían y han sugerido que se saquen de la iniciativa debido a los efectos que estos tendrían, incluso, sobre la inflación.



Los empresarios confían en que esos diálogos serán fructíferos tanto para el Gobierno como para ellos, pues de lo que se trata es que haya retroalimentación en torno a la propuesta.



“Lo que queremos es entregar elementos de juicio suficientes para que la conversación sea de manera informada y se tengan en cuenta también las posibles consecuencias que la reforma podría tener, pues hay que entender que los tributos tienen mucho que ver con la capacidad de tomar decisiones de inversión y generación de empleo”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Y sobre si habrá mensaje de urgencia para el proyecto que se presentó el lunes de esta semana, el ministro Ocampo dijo que es algo que se analizará en los próximos días, aunque muchos ya lo dan por hecho, solo que es una decisión que se dará a conocer en los próximos días.

Sector productivo destaca la puerta abierta al diálogo con gobierno de Gustavo Petro

Representantes del sector empresarial agremiado en la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y asistentes al congreso anual organizado por este gremio calificaron como un aspecto positivo la apertura al diálogo que ha mostrado el gobierno de Gustavo Petro en sus primeros días, luego de la presentación de la reforma tributaria, que plantea una reducción importante en las exenciones que tienen los renglones productivos.



Varios líderes consultados por EL TIEMPO destacaron que el hecho de que la nueva administración haya decidido presentar de una vez el proyecto de ley les permite tener certezas y es una señal que muestra que en esta materia las cosas se quieren hacer de forma organizada.



“Estamos estudiando sus implicaciones, pero lo importante es que hay una apertura del Gobierno al diálogo para ver qué es lo verdaderamente positivo para el país; que sea el Estado, la academia y las empresas las que se sienten a conversar en torno al mejor futuro para Colombia. Lo más importante es esa disponibilidad al diálogo y escuchar las propuestas de parte del empresariado”, aseguró el presidente de Enka de Colombia, Álvaro Hincapié Vélez.



A su turno, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, calificó como interesante lo que plantea el Gobierno al buscar recursos para fortalecer la inversión en lo social, algo que es importante, pero subrayó que tendrá que compaginar con el crecimiento económico, y la búsqueda de ese equilibrio que se percibe en el Gobierno es un aspecto para destacar.



Por su parte, el presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, se mostró a la expectativa sobre cómo se va a trabajar con el actual gobierno en el mundo de las telecomunicaciones. “No hemos tenido aún acercamientos con la nueva ministra de las Comunicaciones, pero en lo que le hemos escuchado al ministro de Hacienda veo un plan estructurado, serio, formal y ordenado para cumplir con lo que se dijo en la campaña”, dijo.



Y agregó que en esa construcción de políticas la tecnología y las telecomunicaciones son un habilitador enorme dentro del contexto del negocio en todas las industrias. Por ejemplo, dijo que en la compañía a su cargo se busca conectar cada vez a más colombianos, pues el país tiene un gran desafío de conectividad debido a que hay todavía 10 millones de colombianos aún en pobreza digital, utilizando tecnología 1G y 2G. “Ahora viene un periodo de renovación de espectro muy importante, así que trabajaremos con el Gobierno para cerrar la brecha digital”, señaló el directivo.



Para María Fernanda Suárez, presidenta de la firma Accenture, lo importante es asegurar que se logre ese recaudo sin que se frenen la inversión ni la dinámica empresarial, lo cual es clave para que el país siga funcionando bien.