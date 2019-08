Los conflictos más comunes en propiedad horizontal

Dentro de los conjuntos es normal que se presenten ciertos problemas entre los residentes. El abogado Andrés Martínez Díaz, especializado en propiedad horizontal, explica cuáles son los más frecuentes y cómo se pueden solucionar.

De acuerdo con Martínez, el cobro de cartera morosa es el conflicto más común dentro del régimen de propiedad horizontal.



Cuando varios residentes y/o propietarios no pagan la administración u otros cobros, el conjunto entra en crisis, pues se genera un desequilibrio en las finanzas y en la prestación de servicios a cargo de las administraciones como: el mantenimiento de las áreas comunes, el pago de servicios de vigilancia y aseo, entre otros.



Otros conflictos comunes

Para el abogado son muchos los problemas que surgen dentro de una copropiedad. Entre ellos están:



- La tenencia de animales domésticos.



- El uso de parqueaderos de visitantes y parqueaderos comunales.



- Violencia intrafamiliar, niños sin supervisión de los padres.



- Consumo de drogas y microtráfico.



- Riñas.



- Faltas al reglamento de propiedad horizontal.



Posibles soluciones

“La primera forma es dotando a los conjuntos y en especial a las personas jurídicas de propiedad horizontal de herramientas para que aborden el conflicto de una manera evolucionada, pronta, ágil y eficaz”, afirmó Martínez.



Además, es importante crear los comités de convivencia y que estos cumplan su función. “Los comités de convivencia los crea la Ley de Propiedad Horizontal, pero la gente no sabe ni para qué sirven, no saben que son mecanismos alternos de solución de conflictos y que desempeñan la función de mediadores”, agregó el abogado.



En caso de que persistan los problemas, hay que tener en cuenta lo siguiente: una vez haya ejercido su función el comité de convivencia tratando de mediar, proponiendo soluciones y facilitando acuerdos, si no se logra resolver el conflicto este debe pasar a una instancia judicial. En estos casos, la justicia ordinaria debe encargarse del conflicto.



