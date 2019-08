Hongo del banano obliga a declarar la emergencia nacional

El hongo detectado en algunas plantaciones de banano del departamento de La Guajira en junio pasado sí es el Fusarium R4T.



Así lo con firmó ayer el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), luego de indicar que, ante la presencia del hongo, “está expidiendo la resolución de declaratoria de emergencia de carácter nacional para refrendar y ampliar las medidas de vigilancia fitosanitaria en todo el territorio nacional”.



El ente de control señaló que el área afectada con la presencia de la enfermedad comprende 175 hectáreas, de las cuales a la fecha han sido erradicadas 168,5 hectáreas. Lo anterior, en el marco de las medidas de precaución adoptadas en conjunto con el sector productivo.

Con la declaratoria de emergencia nacional se amplían las medidas de vigilancia fitosanitaria en todo el territorio nacional, la importación de desinfectantes que serán utilizados por el sector productivo, y se facilitarán las actuaciones administrativas del caso.



No obstante, el ICA señaló que “la emergencia nacional no significa que exista afectación en otras zonas del país”, pero para mitigar el riesgo de propagación del hongo, se está modificando la resolución 448, sobre registro de predios para exportaciones, para que los productores implementen, de manera obligatoria, las medidas necesarias de bioseguridad.



En consecuencia, el Ministerio de Agricultura analiza además la viabilidad de líneas de financiamiento para los pequeños y medianos productores.



El ICA indicó que notificará a los organismos competentes sobre la situación y está reforzando las medidas de control en puertos, aeropuertos y puestos de frontera, al tiempo que recordó que la fruta no representa ningún riesgo para la salud humana.



Ante la confirmación de la enfermedad, la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) hizo un llamado a sus afiliados, productores, técnicos y comercializadores para seguir trabajando en la implementación de las medidas de bioseguridad de acuerdo con el plan de contingencia establecido.



En ese sentido recordó que este hongo se propaga, principalmente, por medio de semilla vegetativa o el suelo infectado; puede ser transportado por diferentes vías, como calzado, corrientes de agua, herramientas, equipos, vehículos o maquinaria.

