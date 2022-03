Así está la economía colombiana, dos años después del encierro

Hace dos años, el 25 de marzo del 2020, comenzó el confinamiento preventivo por el que la población estuvo encerrada varios meses como una manera de restarle velocidad a los contagios del covid-19, cuando comenzaba la pandemia.



Como era de esperarse, el encierro significó una parálisis del consumo y de la producción, con sectores que no podían seguir adelante en sus actividades. Y, como era de esperarse, el país, al igual que el mundo entero, entró en recesión, una de las pocas que ha sufrido, y la peor en su historia.



Dos años después, ya se han experimentado varios meses de reactivación y la producción ha superado los niveles de antes de la pandemia. Hay sectores que ganaron peso dentro de toda la economía y otros que ahora tienen menor participación. Incluso, hay actividades que siguen rezagadas.



El valor de lo que exporta Colombia se derrumbó, luego se recuperó y ha llegado a superar lo que se vendía en el 2019 sin que el petróleo haya sido necesario para ese repunte.



Se perdieron casi 6 millones de puestos de trabajo en el primer momento del encierro, y en el repunte de empleos, aún faltan más de un millón por recuperarse.



Los colombianos aprendieron a trabajar desde casa y se espera que en la nueva normalidad muchos de quienes regresen a las oficinas y sitios de trabajo lo hagan de manera parcial y no en tiempo completo como antes.



Así mismo, el encierro dio un gran impulso a la digitalización de la sociedad y de la economía en particular, obligando a hogares y empresas a conectarse, como nunca lo habían hecho, para hacer en línea todo tipo de transacciones y consultas, trabajar, comprar o manejar sus cuentas.