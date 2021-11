Bogotá es la ciudad con el menor nivel de confianza del consumidor

Si bien el nivel de confianza de los consumidores en Colombia ha crecido y es el más alto desde julio de 2020, persiste el pesimismo frente al futuro de la economía del país. Un porcentaje considerable de familias colombianas manifestó que la economía de su hogar se deterioró en los últimos 12 meses.



Así lo reveló la Encuesta Pulso Social, realizada por el Dane en hogares urbanos de 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia, cuyos resultados para el mes de octubre fueron dados a conocer este jueves.



El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) mide la visión de los jefes de hogar –o su cónyugue– frente a su economía y la del país en comparación con los 12 meses anteriores (octubre de 2020) y de cara a los 12 meses futuros (octubre de 2022). Su rango es de 0 a 100, con un límite divisorio entre el pesimismo y el optimismo que se ubica en los 50 puntos.



Es decir, los resultados que estén por debajo de ese número se consideran percepción pesimista, y los que estén por encima, percepción optimista.



Así las cosas, el estudio revela que el Indicador de Confianza del Consumidor de octubre fue el más alto de 2021, al ubicarse en 38,5 puntos, con un aumento de 0,8 puntos frente al registrado en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, todavía no supera el umbral para considerar que los jefes de hogar tienen una visión optimista de la economía.



“Estamos viendo unos hogares que están corrigiendo su sentimiento de pesimismo frente a lo que veían en el pasado, pero todavía perciben algún grado de incertidumbre frente a la situación económica del país, especialmente en los próximos 12 meses”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Bogotá fue la ciudad con la menor percepción de confianza por parte de los hogares frente a la economía del país, al registrar un ICC de 32,6. La segunda con menor puntaje fue Popayán, que registró un 32,7, y la tercera, Barranquilla y su área metropolitana (AM), con 33.



“Bogotá toma el liderazgo en menor confianza, desplazando a Popayán, que había ocupado ese lugar en el mes de septiembre de este año”, agregó el director del Dane.

En contraste, la ciudad con mayor percepción de confianza en la economía del país fue Cúcuta (AM), con 45,7; seguida de Santa Marta, con 44,4. En tercer lugar se ubicó Cali (AM), con 43,7. Estas tres ciudades se mantuvieron en los primeros lugares, al igual que en la medición hecha en septiembre pasado.



Hogares, con dificultades

El Dane reveló, mediante su encuesta, que la percepción de una gran parte de los jefes de hogar y de sus cónyuges es de un deterioro de su economía en el último año.



Según los datos del Dane, el 41,3 por ciento de los jefes de hogar y sus cónyuges (un poco más de dos de cada cinco encuestados) aseguraron que en octubre de 2021 su situación económica era peor frente a la vivida en los 12 meses anteriores, mientras que el 40 por ciento considera que está igual. Frente a perspectivas de futuro, para el 39,5 por ciento la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses; para el 35,6 por ciento, será mejor.



Pero, además, el 63 por ciento de los colombianos participantes en el estudio, es decir, tres de cada cinco, afirmaron que no tienen en este momento mayores posibilidades de adquirir ropa, zapatos o alimentos. Y el 77 por ciento no puede ahorrar alguna parte de sus ingresos.

Al 5,8 % de personas no les interesa vacunarse

En cuanto a la vacunación contra el covid-19, en octubre el porcentaje de jefes de hogar a quienes no les interesaba vacunarse fue del 5,8 por ciento. Mientras tanto, el 9,6 por ciento manifestó su interés en aplicarse la vacuna y el 84,6 por ciento dijo que ya se había vacunado.



En los últimos seis meses, se nota un descenso en el porcentaje de personas a quienes no les interesa vacunarse. Mientras que en mayo de 2021, se ubicó en 17,4 por ciento, en junio bajó a 11,6 por ciento; en julio, a 9,2 por ciento, y entre agosto (6,2 por ciento), septiembre (6,0 por ciento) y octubre (5,8 por ciento) ha estado cercano al 6 por ciento.

Al preguntar por cuántas dosis de la vacuna contra del coronavirus se ha aplicado hasta octubre de 2021, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 13,9 por ciento manifestó que ya tiene una dosis. El 61,5 por ciento se ha aplicado dos dosis hasta octubre y un 9,2 por ciento cuenta con monodosis.



Respecto al principal motivo por el que las personas dijeron no haberse vacunado aún, el 46,8 por ciento dijo que no ha tenido tiempo para ir a hacerlo. A su vez, entre quienes no están interesados en vacunarse, el 46,5 por ciento respondió que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos. Hay un 23,4 por ciento de los que no están interesados en vacunarse que no creen que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.



