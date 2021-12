En noviembre, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) que mide del Dane quedó en 37,6 por ciento, lo que representa un descenso de 0,9 puntos frente al registrado en octubre y lo iguala a los niveles de septiembre.



Por sexo, los hombres (38,4 por ciento) tuvieron más confianza que las mujeres (37,1 por ciento).



Y por ciudades, las que registraron un mayor nivel de confianza del consumidor entre septiembre y noviembre fueron Cúcuta y su área metropolitana, con un índice de 47,0 por ciento; seguido de Ibagué, con 44,5 por ciento; y de Cali, con 44,1 por ciento.



Al contrario, los que tienen en estos momentos el indicador de confianza más baja son Popayán (32,7 por ciento), seguido de Barranquilla (32,8 por ciento) y de Bogotá (33,0 por ciento).



Mayor pesimismo

En concreto, al preguntar por la situación económica del país, el 49,8 por ciento de las personas encuestadas confirmó que la siente peor que la vivida en el mismo mes del año anterior. De la misma forma, el 34,7 por ciento auguró que será igual dentro de doce meses y el 24,8 por ciento dijo que será, incluso, peor.



Por otra parte, el 65,8 por ciento de los y las jefes de hogar sostuvo que en noviembre no tenía mayores posibilidades de comprar artículos como ropa, zapatos o alimentos, entre otros, en comparación con la situación económica de hace 12 meses.



Además, el 76,6 por ciento dijo que no tiene posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 86,4 que no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones.



