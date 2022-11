Los indicadores en torno a la percepción de los empresarios sobre su desempeño y sus negocios siguen evidenciando descensos en octubre. Lo anterior lo evidenció la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

Es así como para el décimo mes del año, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 17%, lo que representó una reducción de 6,5 puntos porcentuales (pps) frente a septiembre y representó la cifra más baja desde agosto de 2020 (13,8 por ciento).



De acuerdo con el centro de estudios económicos, “la disminución de este indicador se explicó principalmente por la reducción de 18,1 pps en la percepción para los próximos seis meses de la empresa y de 3,4 pps en su situación económica al momento de responder la encuesta. No obstante, el nivel de existencias de las empresas del país se redujo en cerca de 2,1 pps”.



En términos anuales, la caída en la confianza de los comerciantes se explicó por el incremento de 13 puntos en el nivel de existencias, así como la caída de 9,4 puntos y 51,7 puntos sobre la percepción económica actual y para el próximo semestre.



Ahora bien, la encuesta también señaló que el Índice de Confianza Industrial (ICI) cayó 0,4% para el mes de octubre y evidenció una disminución de 7,4 puntos respecto a septiembre y una caída de 20,8 puntos frente al mismo mes 2021.



Según Fedesarrollo, la variación negativa en la confianza industrial en octubre “se explica por una disminución significativa en las expectativas de producción para el próximo trimestre (16,2 puntos referente al mes anterior), así como la caída de 6,7 puntos en el volumen actual de pedidos. No obstante, la variación en el nivel de existencias fue de -0,6 por ciento”.



Por último, se evidenció que el promedio móvil trimestral disminuyó a 4,6% y registró un descenso de 3,3 puntos frente al mismo indicador para el noveno mes del año. El ICI en octubre no registraba un valor negativo desde mayo del 2021 (-3,2%)”, señaló la entidad.

Exportaciones

Facebook Twitter Linkedin

En el libro afirman que precio pagado por el consumidor colombiano por un producto exportado equivale a unas 2,35 veces el precio internacional. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

Otro de los puntos que destacó la Encuesta de Opinión fue el valor exportado en dólares. Es así como en el tercer trimestre del año, el balance fue 20,1 por ciento, lo que significó que el porcentaje de encuestados que tuvieron un incremento en sus exportaciones fue mayor al de aquellos cuyas exportaciones se redujeron.



“Este resultado representa un aumento de 1,9 pps frente al segundo trimestre de 2022 y una disminución de 10,2 pps respecto al tercer trimestre de 2021”, señaló Fedesarrollo.



Por su parte, el balance de los pedidos de exportación fue de 5,2 por ciento, lo cual representó una caída de 10,1 pps y de 24,4 pps en comparación con el trimestre inmediatamente anterior y respecto al mismo trimestre de 2021, respectivamente.

Cabe destacar que para el tercer trimestre de 2022, el balance de las expectativas de los exportadores sobre el desempeño de su actividad en los próximos tres meses se ubicó en 9,0 por ciento lo cual equivale a reducción de 13,8 pps respecto a 2022-II y una disminución de 12,2 pps frente al mismo trimestre de 2021.

Más noticias

Viva advierte que desaparecerá si gobierno no permite alianza

Hasta cinco veces subiría la factura del gas si se importara