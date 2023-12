Expandir el 4G, le costaría a Colombia unos US$4.500 millones

La GSMA, la asociación global de la industria móvil, señaló que para que Colombia pueda tener 9,8 millones de nuevos usuarios de internet móvil para 2030 requiere reformas regulatorias y tributarias.



El informe evalúa los niveles de inversión y medidas necesarias para lograr la meta de 85 por ciento de colombianos conectados a internet de calidad fijada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en marzo de 2023.

De acuerdo con el estudio la cobertura 4G a nivel nacional alcanza hoy al 85 por ciento de la población, con Bogotá por encima del promedio (87%) y Chocó en el nivel más bajo (74%).



Es así como bajo las condiciones actuales de mercado, “expandir la cobertura 4G al 95 por ciento conllevaría una inversión de 4.500 millones de dólares. Santander, Antioquia, Meta y Boyacá requerirían la mayor inversión, con montos superiores a los 350 millones de dólares por departamento. Bogotá representaría la única inversión rentable”, precisa el reporte.



Cabe apuntar que la expansión del 4G será esencial para garantizar que más personas en el territorio nacional accedan a internet móvil, lo que favorecería los objetivos de adopción e inclusión digital en el país.



Otro de los puntos que señala es la brecha de uso, ya que 15,3 millones de colombianos que tienen hoy día cobertura de internet móvil, pero no utilizan los servicios, ya sea porque no pueden costear un dispositivo ni un paquete de datos.



“Aumentar la accesibilidad para estos 15,3 millones de colombianos requeriría un financiamiento de casi 3.150 millones de dólares a nivel nacional o 200 dólares por usuario no conectado”, destaca.



Para Lucas Gallitto, director para América Latina de Gsma, “cerrar el último tramo de la brecha digital será un desafío.Necesitamos políticas públicas modernas que reflejen el lugar que la conectividad tiene en nuestra sociedad: no un lujo ni un privilegio, sino un democratizador del acceso a oportunidades. La industria móvil está comprometida con conectar a todos los colombianos. Alcanzar la meta del 85% es posible con decisiones de gobierno alineadas con esta visión y una estrecha colaboración público-privada”, dijo.

MinTIC y redes Foto: MinTIC

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) establece como meta que el costo total de la propiedad móvil (TCMO, en inglés) no supere el 2 por ciento del nivel de ingresos mensual del usuario.



De acuerdo al análisis de la GSMA, en todos los departamentos de Colombia, para los niveles económicos cuyo ingreso mensual promedia 330 dólares o menos, la asequibilidad queda por encima del valor de referencia de la UIT.



Según el estudio, reducir esta brecha sin incurrir en financiamiento público es posible con reformas de política pública que impulsen la adopción de los servicios. La primera opción que analiza la GSMA es una modernización regulatoria y tributaria.



Esto lo que requería es una eliminación o reducción de cargas distorsivas del lado de la oferta (impuestos regionales, cánon de habilitación general para operadores de telecomunicaciones) y la demanda (ImpoConsumo, tasas aduaneras a dispositivos).



Estas medidas podrían incrementar la adopción a nivel nacional en 5 puntos porcentuales, equivalentes a 2,8 millones de nuevos usuarios para 2030. La segunda opción es la exención del IVA (tasa del 19%) en planes y dispositivos móviles para la población vulnerable.



Esta política de impacto podría agregar más de 10 puntos porcentuales de adopción, lo que significaría más de 7 millones de nuevos usuarios para 2030. Ambas reformas en simultáneo permitirían incorporar 9,8 millones de nuevos usuarios al servicio, y así llevar el nivel de adopción al 86% de la población en 2030. En este escenario, más de 10 departamentos alcanzarían la meta de 85 por ciento de conectados en 2026.

