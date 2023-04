La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estableció un esquema de garantías que protege a los consumidores como condición para terminar la investigación administrativa que adelanta contra Avianca y Viva Air.



“Una investigación administrativa por prácticas restrictivas de la competencia puede terminar anticipadamente si los investigados ofrecen garantías suficientes para suspender y/o modificar la conducta anticompetitiva investigada”, asegura la SIC.



Y recalca: la SIC accede a la terminación de la investigación si los compromisos que asumen los investigados generan mayores beneficios para la competencia y los consumidores en comparación con lo que se lograría mediante una sanción.

El esquema de garantías que estableció la SIC contempla medidas estructurales para proteger la dinámica de competencia en el mercado de transporte aéreo y para beneficiar a los consumidores, principalmente aquellos que pudieron resultar afectados por la suspensión de operaciones de Viva Colombia y Viva Perú.



Las garantías comprenden las siguientes obligaciones a cargo de Avianca, Viva Colombia y Viva Perú:



1. Adoptar medidas estructurales que aseguren que, mientras Avianca, Viva Colombia y Viva Perú no obtengan la autorización de la Aerocivil o finalmente decidan no integrarse, actúen de manera independiente en el mercado. Esto implica que las aerolíneas no tengan actuaciones conjuntas o coordinadas, garanticen la ausencia de influencia competitiva entre ellas y no intercambien información estratégica, confidencial o sensible.



2. Remover de sus cargos, de manera inmediata y definitiva, a todas aquellas personas que puedan generar vínculos entre Avianca, Viva Colombia y Viva Perú. Esto para asegurar que no exista ninguna coordinación en el comportamiento competitivo de las investigadas.



3. La compensación de los pasajeros que pudieron resultar afectados por la suspensión de operaciones de Viva Colombia y Viva Perú como condición para terminar anticipadamente la investigación.



La garantía incluye, a elección del consumidor, que Avianca, Viva Colombia y Viva Perú expidan un voucher por el 150 por ciento del valor total del tiquete que podrá ser redimido en esas aerolíneas, se obliguen a prestar el servicio en las condiciones inicialmente pactadas o reembolsen.