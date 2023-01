Con el propósito de no seguirle inyectando más presión a la inflación –que el año pasado cerró en 13,12 por ciento - más del doble si se compara con el 5,62 por ciento del 2021–, el Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena no incrementar las tarifas de peaje durante el 2023.



En el decreto se lee que la alta inflación "implica incrementos, principalmente, en el costo de vida y el costo asociado a las cadenas de suministro, lo que repercute en la presión inflacionaria y en la menor capacidad de obtener los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población".



Esta medida de no subir los peajes se aplica solo para las 30 estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y las 113 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ubicadas a lo largo del territorio nacional. Los únicos peajes que estarán excluidos de esta medida serán los departamentales.



El acto administrativo indica que estas dos entidades deberán aplicar los mecanismos pactados con las compañías en los contratos para reconocer los ajustes de las tarifas en los peajes que sean necesarias. Además, el Invías adelantará la planeación financiera y estimará las partidas presupuestales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios a su cargo.

En cuanto a la ANI, el decreto dispone que atenderá las obligaciones que se generen en los proyectos de concesión con los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. Por esta estabilidad, a las casetas a cargo del Invías dejarían de ingresar 60.000 millones de pesos, mientras que a la ANI, 500.000 millones de pesos.



"El propósito, además de evitar que se incrementen los costos de los peajes, es hacer frente a la inflación, a la situación de ola invernal que atraviesan varios departamentos actualmente y los factores externos que afectan nuestra economía. Por eso,tomamos la decisión de congelar los precios de los peajes y buscaremos fuentes que nos ayudarán a suplir estos ingresos y aliviaremos el aumento de los costos del transporte de pasajeros, carga y alimentos", dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Aunque el decreto tiene como fecha el 15 de enero, solo se conoció ayer hacia el mediodía. Por lo tanto, de acuerdo con la ANI, 75 concesiones alcanzaron a actualizar sus tarifas desde la medianoche, pues está establecido que cada año el incremento se debe realizar desde el 16 de enero.



Solo 35 concesiones no lo hicieron, como fue el caso de Vía 40 Express, que tiene a cargo la construcción del tercer carril Bogotá-Girardot.

Por el contrario, Coviandina fue una de las concesiones que sí anunciaron alzas. Fue del 16,12 por ciento, que corresponden al 13,12 por ciento de la inflación de 2022 más un 3 por ciento. Para la tarifa especial diferencial solo se aplicó la variación del IPC.



Por ejemplo, los automóviles que transitaron este lunes por la vía al Llano tuvieron que cancelar 54.200 por los tres peajes que se encuentran en el corredor: Boquerón I y II (16.600 pesos), Naranjal (14.200 pesos) y Pipiral (23.400 peajes).



Lo mismo pasó con los peajes de las concesiones Rutas del Valle, Covioriente, Transversal del Sisga y Ruta al Mar, entre otras. El aumento aplicado fue solo del porcentaje de la inflación.



El presidente Gustavo Petro advirtió que las concesiones que eleven tarifas de peaje, sin autorización del Gobierno, serán sancionadas por la Superintendencia de Transporte. Por lo tanto, las 75 concesiones que lo hicieron tendrán que bajarlas y cobrar las mismas que tenían el año pasado, porque el decreto emitido comenzó a regir a la medianoche de hoy.



"Simplemente no se advirtió de la existencia del decreto, por lo que algunos peajes fueron cobrados (con precios más caros). Sin embargo, ya fueron informadas (las concesiones) con la copia del decreto para que a partir de la fecha no se sigan cobrando esos mayores valores. No habrá devoluciones", dijo el ministro sobre la situación que se presentó ayer.



El decreto expedido también indica que el Ministerio de Transporte, el Invías y la ANI "deberán diseñar y aplicar los mecanismos necesarios que permitan el restablecimiento de la tarifa a más tardar el 31 de diciembre del año 2024, con el propósito de normalizar el esquema tarifario estimado para ese momento".



Uno de estos mecanismos es el cobro por valorización para carreteras, que comenzaría a regir este año, según anunció el ministro Guillermo Reyes. Este impuesto se aplicaría para proyectos nuevos y existentes en operación. Además, se estima que a través de esta fuente se podrían recaudar hasta 25 billones de pesos.



Vale la pena mencionar que desde el pasado 10 de enero los 5 peajes de Autopistas del Caribe subieron de precio. Mientras que los 11 que están ubicados en los proyectos Armenia, Pereira, Manizales; Bogotá (Fontibón)-Faca-Los Alpes y Desarrollo Vial del Oriente Medellín registraron un incremento desde el 6 de este mismo mes.