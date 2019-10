Con pensiones,temor de Millennials es tener que trabajar toda la vida 

La mitad de los Millenniales de altos ingresos de entre 30 y 34 años creen que tendrán que trabajar para siempre porque no podrán ahorrar lo suficiente para jubilarse.



Esa es la conclusión de un estudio reciente que se centró en la generación del milenio de altos ingresos, aquellos con un ingreso mínimo anual de US$ 100.000 para personas solteras o de US$ 150.000 para millenniales casados o en pareja.



Spectrem Group, una compañía de asesoría patrimonial, llevó a cabo el sondeo, el cual ofrece información sobre el sector demográfico que alcanzó la mayoría de edad durante la peor crisis económica de Estados Unidos desde la Gran Depresión.

En particular, los millenniales que ahora tienen entre 30 y 34 años, lo que significa que probablemente se graduaron en la universidad en lo peor de la recesión, cuando la contratación en muchas industrias se había agotado, son los más conscientes o los que están más preocupados por las finanzas.



Esa cohorte "media", marcada por los recuerdos de un pésimo mercado laboral, también está mucho más dispuesta a trabajar en un puesto que no les gusta que milleniales más jóvenes o mayores.



Según la encuesta, los millenniales de bajos ingresos, menores de 29 años, que se graduaron en la universidad cuando la economía de Estados Unidos comenzaba a recuperarse, son mas optimistas: están mas dispuestos a esperar a un trabajo que disfruten y menos preocupados por tener que trabajar para siempre.

Datos relevantes

A los millenniales de mayor edad y con ingresos más altos les preocupa mas tener un trabajo que pague bien que un trabajo que les satisfaga.



Más de un tercio de la generación del milenio dice que las empresas que ofrecían ayuda para pagar los prestamos estudiantiles influyeron en su decisión profesional. A una cuarta parte le preocupa que se les obligue a jubilarse, o a su cónyuge, antes de estar preparados para ello.



BLOOMBERG