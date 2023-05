Las compañías que se dedican a la exploración y producción de hidrocarburos y los colombianos estaban a la espera de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) revelara el informe de reservas al cierre del 2022, ya que era el insumo fundamental para tomar decisiones clave en este sector.



El Gobierno había asegurado que iba a esperar que se conocieran estos datos para decidir si entregaba o no nuevos contratos petroleros y, aunque las cifras que se revelaron no son muy alentadoras, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se mantiene en su posición de no adjudicar un contrato más.



Reservas de petróleo de Colombia al 2022. Foto: ANH

La funcionaria aseguró que la política pública es lograr una mayor eficiencia en los contratos existentes, porque esa es "la ruta de la transición energética". Adicionalmente, señaló que se continuará impulsado la exploración y producción de hidrocarburos a través del recobro mejorado y acelerando una regulación que permita producir el gas que se ha descubierto en el Mar Caribe.



Esta será la estrategia que implementará el Gobierno Nacional para aumentar las cifras de reservas de petróleo y gas natural que, al cierre de 2022, alcanzaban para menos años respecto a datos de años anteriores.



Las reservas probadas de crudo crecieron 1,7 por ciento, principalmente, por revisiones técnicas y el incremento en el precio del barril, que tuvo un promedio de 105 dólares el año pasado.



Sin embargo, estas reservas se traducen en una autosuficiencia de 7,5 años, menor a los 7,6 años que se tenían al cierre del 2021 e implica una caída luego de cinco años consecutivos de crecimiento. Mientras tanto, las nuevas incorporaciones, es decir, los descubrimientos presentados, solo sumaron 6 millones de barriles, valor inferior al del 2021 que fue de 28 millones.



Colombia tiene menos autosuficiencia de gas

Por su parte, las reservas probadas de gas natural disminuyeron 11 por ciento, principalmente, por la caída en las revisiones técnicas que hacen menos viables volúmenes ya descubiertos.

Esto se traduce en que Colombia ahora tiene menos gas natural y alcanza para menos años. Mientras que en el 2021 la vida de estas reservas era de ocho años, el año pasado bajó a 7,2 años, el factor más bajo de los últimos 11 años. Las nuevas incorporaciones también fueron inferiores, 36 gigapiés cúbicos versus 80 gigapiés cúbicos del 2021.



"En reservas importa más la tendencia de largo plazo que el dato de un año. El panorama no es bueno para todo el gas que vamos a necesitar en la transición y el petróleo para los ingresos fiscales. Necesitamos señales de política fuertes", dijo el exministro de Minas y Energía, Tomás González.



Para la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas Natural (ACP), estos resultados indican la necesidad de incentivar la exploración de hidrocarburos para poder garantizar la autosuficiencia que el país necesita para apalancar la transición energética, pues las inversiones que se realicen hoy en exploración serán la producción del futuro del país.

Reservas de hidrocarburos de Colombia al 2022. Foto: ANH

La urgencia de firmar nuevos contratos

Igualmente, el informe evidencia la necesidad de incentivar la explotación de los recursos a fin de permitir que las reservas no continúen disminuyendo y Colombia logré una transición energética exitosa aprovechando el potencial hidrocarburífero con el que cuenta.



"Este informe, que el Gobierno y el país aguardaba, debe conducir a una profunda reflexión respecto a si están dadas las condiciones para garantizar la autosuficiencia, la seguridad energética, y la triple transición que requiere Colombia: exportadora, fiscal y energética", destaca Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.



Entre tanto, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, aseguró que los datos y las evidencias le están mostrando al Gobierno que sí se necesitan nuevos contratos. Por lo tanto, espera que se vayan tomando decisiones al respecto y que se pueda permitir la extensión de actividades exploratorias a las áreas contiguas de bloques en producción hoy existentes y en cuencas maduras.



Por su parte, Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia en Alianza Valores, aseguró que los datos de reservas que reveló la ANH no son "nada sorpresivos" y que "Colombia debería estar trasnochándose para diseñar un plan de expansión de exploración y producción de gas y petróleo nunca antes visto".



Perder la autosuficiencia

Dice que esto es fundamental porque el petróleo sigue siendo muy rentable, es la principal fuente de ingresos del Gobierno y de divisas para el país y va a financiar la transición energética.



Así mismo, señala que el dólar podría bajar entre 500 y 1.000 pesos (hoy está en 4.448,93 pesos), la inflación se reduciría al 3 por ciento, Ecopetrol se valorizaría 50 por ciento y las tasas de interés también bajarían al menos 1 por ciento por menor riesgo país.



Estas voces también se unen a las manifestaciones que se han hecho desde la arena política, pidiéndole al Gobierno Nacional que reconsidere su decisión de no entregar nuevos contratos petroleros.



Por ejemplo, el representante a la Cámara, Juan Espinal, asegura que la firma de contratos de exploración se hace urgente y necesaria, por lo que le pide al Gobierno que "no permita que se genere una inseguridad energética en el país".



Entre tanto, el exsenador Jorge Enrique Robledo señala que el Gobierno "debe promover la firma de nuevos contratos para buscar más hidrocarburos. Perder la autosuficiencia y tener que importarlos sería catastrófico".