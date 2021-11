Impuesto a salarios altos, idea que Alianza Verde retoma de Carrasquilla

Aunque el proyecto de ley para eliminar el impuesto a los movimientos financieros del 4 x 1.000 no tiene aval del Ministerio de Hacienda, según fuentes consultadas, una iniciativa en este sentido fue aprobada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.



Sin embargo, y al margen de que en cualquier momento el Ejecutivo puede expresar su desacuerdo u objetar el proyecto cuando pase a sanción presidencial, de llegar a aprobarse definitivamente, sí llamó la atención que, en reemplazo del tributo, la iniciativa –de la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde– retome una vieja idea de la reforma tributaria que presentó el exministro Alberto Carrasquilla.



Se trata de fijar un impuesto permanente a los salarios e ingresos altos, superiores a los 25 millones de pesos, con tarifas más altas en la medida que el ingreso sube, mientras que el proyecto de reforma tributaria que tuvo que ser retirado del Congreso proponía un gravamen temporal, de seis meses, a los salarios e ingresos superiores a 10 millones de pesos, con una tarifa del 10 por ciento, que luego se iba a poder descontar del impuesto de renta.



Así, según la iniciativa planteada y aprobada en primer debate este martes, mientras el impuesto del 4 x 1.000 se desmontaría en un punto porcentual cada año desde el 2023, para dejar de existir en 2026, desde el 2023 se comenzaría a aplicar tarifa del 1 por ciento a los que ganen 25 millones de pesos, y la tasa subiría según el rango salarial.

Así, según la propuesta de la parlamentaria, el impuesto a los ingresos altos comenzaría a regir desde el 1.° de enero del 2023 a partir del pago o abono mensual a cuenta por concepto de ingresos equivalentes a los 25 millones de pesos o en su equivalente a Unidades de Valor Tributario, es decir, un en día 689 UVT.



Según el proyecto aprobado en primer debate, quienes tengan ingresos entre 689 UVT y 757 UVT (hoy equivalentes a 25 millones y 27,4 millones de pesos, respectivamente) pagarían una tarifa del 1 por ciento; para quienes los tengan entre 757 y 826 UVT (desde 27,4 millones de pesos hasta 29,9 millones de pesos) sería del 3 por ciento; entre 826 y 909 UVT (de 29,9 millones de pesos a 33 millones de pesos), del 4 por ciento, y de ahí en adelante la tarifa sería del 5 por ciento para todos los demás ingresos.



“Vamos a sopesar estos ingresos con impuestos a los salarios más altos, a partir de los 25 millones de pesos, y la eliminación de los beneficios tributarios de las megainversiones, que van a ascender a alrededor de los 9 billones de pesos”, dijo en su cuenta de Twitter la parlamentaria.



No obstante, el proyecto no tendría futuro, ya que, como se indicó, sin el visto bueno del Gobierno no es posible que el Congreso apruebe cambios a los impuestos.

