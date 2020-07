Con empuje del día sin IVA, gasto de hogares volvió a terreno positivo

Aunque la economía tomará bastante tiempo en retornar a los niveles que tenía antes de la pandemia a causa del coronavirus, el mes de junio, en el que se llevó a cabo el primer día sin IVA, el gasto de los hogares ya retornó a terreno positivo al registrar un crecimiento de 0,97 por ciento, que se aproxima al 1 por ciento, al totalizar compras por 58,4 billones de pesos, según la firma Raddar.



Según el análisis, dicho valor implicó un crecimiento del 3,2 por ciento en pesos corrientes frente a junio de 2019 y el repunte va en línea con la dinámica de la colocación en tarjetas de crédito, y muy por encima de la dinámica del comercio (formal e informal), que decrece aún más, y que Raddar mide de forma más amplia que el Dane, al incluir datos de informalidad y la compra de bienes usados.



De acuerdo con el documento, algunos hogares en junio compraron muchas de las cosas que no adquirieron en abril y mayo; al tiempo que en el sexto mes del año se sintió el empujón por el primer día sin IVA (fue el 19 de junio), que permitió un incremento en el gasto de ciertas categorías.



En junio, las canastas que más aumento tuvieron en el gasto fueron la de bienes no durables (11,3 por ciento real); los gastos varios, que subieron 8,8 por ciento real, y los gastos frecuentes (mercado, el arriendo, los pagos en salud y educación), un 6,9 por ciento, y las compras en tiendas de barrio, que subieron 6,2 por ciento real frente a junio del año pasado.



Al mirar el reporte diario, Raddar observó cómo la percepción de compra mejora día a día desde mediados de junio, ya que las personas comienzan a hacer más transacciones diferentes al mercado en sus compras diarias.



No obstante, el informe da cuenta de que los colombianos priorizaron y la cautela a la hora de comprar fue alta en junio, ya que la colocación de crédito en ese mes fue un 44,3 por ciento menor que el año pasado. Esto significa que el uso de la tarjeta como medio de pago es hoy solo el 8,1 por ciento de las compras y pagos de los hogares. El análisis muestra que en junio de 2020, con respecto al mismo mes del año pasado, la colocación de tarjeta de crédito retrocedió 20,5 por ciento y el crédito de consumo se contrajo 60 por ciento, lo que indica que los consumidores restringieron su uso.



En agosto de 2019, por ejemplo, el peso de la tarjeta de crédito en el gasto de los hogares fue de 13,2 por ciento. Entre tanto, en el primer semestre, el consumo de los hogares subió 2,8 por ciento real y por ciudad ya se reportan crecimientos en la mayoría de las ciudades principales, toda vez que el gasto crece debido a las ayudas de los gobiernos, el congelamiento de los pagos de créditos y la recuperación del empleo, sobre todo en la población informal.



A nivel trimestral, se registró una caída del 1,8 por ciento real en el segundo trimestre frente al mismo periodo del año pasado, cifra que incluye bienes usados y, por lo tanto, no tiene el mismo comportamiento de la cuenta de consumo de hogares del Dane, la cual tendrá una caída cercana al 7 por ciento, según cálculos de Raddar.

