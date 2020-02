'El estancamiento del PIB se resuelve impulsando el empleo femenino'

La incorporación de más mujeres al mercado laboral ayudaría a solucionar el estancamiento económico que vive Latinoamérica, que apenas creció un 0,1 por ciento en el 2019, aseguró la secretaria general iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan.

“Todos los estudios dicen que si hubiera condiciones iguales en salarios y en participación de la población económica activa, los países tendrían hasta un 14 por ciento más de producto interior bruto (PIB) de lo que tienen ahora”, aseguró Grynspan.



Para la exvicepresidenta de Costa Rica, “no hay ninguna otra intervención que dé tanta rentabilidad como incorporar a las mujeres mucho más al mercado laboral”.



Según un estudio presentado esta semana por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número de mujeres sin ingresos propios se redujo hasta el 27,5 por ciento en el 2018, lo que implica que cerca de un tercio de las mujeres de la región depende totalmente de otros para su subsistencia.



(Le recomendamos: Los grandes desafíos que abre el quiebre de tendencia del desempleo)



Grynspan alertó además porque la situación económica de la región puede traducirse en “menores oportunidades de empleos y salarios”, especialmente para las mujeres, “que tienden a sufrir mucho más por ello al estar en sectores muy vulnerables o de baja productividad”.



Para estimular el empoderamiento femenino, la exvicepresidenta costarricense pidió a algunos países de la región derogar ‘leyes de tutelaje’ que prohíben a las mujeres ejercer ciertos empleos por cuestiones de seguridad o suscribir el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege los derechos de las trabajadoras domésticas.



“Para 18 millones de mujeres en América Latina su trabajo asalariado es el trabajo doméstico y no tienen igualadas sus condiciones laborales al resto de profesiones y no tienen protección de la ley”, dijo Grynspan, quien recordó que casi un 26 por ciento de las trabajadoras domésticas viven en hogares en situación de pobreza.



(Lea también: OIT lanza alerta por aumento de desocupados en A. Latina y el Caribe)



La secretaria lamentó además que actualmente ningún país latinoamericano esté liderado por una mujer –la última en ocupar una jefatura de Estado fue Michelle Bachelet en Chile (2014-2018)–, aunque se sintió esperanzada por las manifestaciones feministas que en los últimos meses han recorrido el continente, sobre todo tras el movimiento Me Too o la coreografía Un violador en tu camino del grupo chileno Las Tesis.



“Lo que yo veo es una revitalización del movimiento feminista a través de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes han entrado a la discusión y al diálogo de la equidad de género con mucha más fuerza, y eso es lo que a mí me llena de esperanza”, concluyó.

AGENCIA EFE