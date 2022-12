Los colombianos no están tan animados para hacer compras en Navidad, en línea con los pronósticos que han hecho los comerciantes respecto a que la temporada no estará mejor que la del 2021.



Una encuesta presentada por la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, arroja que el 40% de los consultados reducirá sus presupuestos para los regalos, en tanto que un 36% afirmó que mantendrá el mismo monto de finales de 2021.



A estos datos, se agrega que más del 61% ha decidido reutilizar las decoraciones navideñas de años anteriores. Solo el 22% decidió renovarlas.



La encuesta también revela que el 64% de los encuestados no viajará en esta época, un 31% sí saldrá a visitar los destinos turísticos colombianos y un 5% saldrá del país.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señala que estos datos demuestran el pronóstico que ha hecho el sector sobre unas ventas menores a las del año pasado para estas últimas semanas del 2022.



El dirigente gremial resaltó de la encuesta que el 55% está destinando presupuesto desde los $400.000 cuando el año pasado fue desde los $500.000.



Un 17% dijo que gastará hasta $200.000 y un 29% destinará más de $800.000.

“Esto demuestra que en pesos y, seguramente, en unidades, va a haber un desempeño en diciembre inferior al año anterior”, comentó.

Y aseguró que “si a esto agregamos que no hubo día sin IVA - el cual estaba previsto el 2 de diciembre pero que fue cancelado por el nuevo Gobierno- el 75% de los colombianos lamentaron no haber podido comprar con un 19% menos sus regalos de diciembre”, aseguró.



La mayoría de los consultados, el 36%, afirma que prefiere hacer sus compras entre el primero y el 15 de diciembre, un 20% se inclina por hacerlas entre el 16 y el propio 24 de diciembre.

Vestuario y calzado, entre lo que más se comprará

Sobre la preferencia de compras, por categorías de productos, el primer lugar lo tienen vestuario, calzado y accesorios, en opinión del 32%.



Siguen la de juguetes y videojuegos (17%), rancho y licores -incluidas las anchetas (12%). Después está la categoría de viajes que, según la encuesta, crece significativamente (11%).



Luego están los artículos tecnológicos (9%), los productos para el hogar (7%), los productos de belleza (7%), los bonos de regalo (7%), las joyas, bisutería y los relojes (6%).



En los últimos lugares de preferencia para regalar aparecen los elementos deportivos (4%), los libros, las suscripciones a diarios y revistas (4%) y las tarjetas o peluches (3%).

¿Dónde se hacen las compras?

Un 47% de los colombianos hace sus compras en almacenes especializados o almacenes por departamento, aprovechando que el comercio organizado ha activado campañas de grandes descuentos para compensar el fallido Día sin IVA, según Fenalco.



También se destaca que el e-commerce ha ganado más espacio entre los consumidores.



De hecho, según un reporte de Linio, los colombianos estarían gastando entre $350.000 y $450.000 en productos y decoración navideña.



