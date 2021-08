Gran Salón Inmobiliario: lo que debe saber sobre esta feria en Bogotá

Bogotá se prepara para recibir en Corferias el Gran Salón Inmobiliario. Del 19 al 22 de agosto, los interesados en el sector construcción, desarrollo e inmobiliario -o, sencillamente, quienes deseen buscar un apartamento, una casa o una oficina-, podrán asistir a uno de los eventos más importantes en el tema.

De acuerdo a la web del evento de este año, usted podrá encontrar:



- Inmuebles nuevos



- Inmuebles usados



- Subastas inmobiliarias



- Proyectos nacionales



- Proyectos internacionales

¿Qué hacer si quiero ir a comprar vivienda?

Si su motivo de visita al Gran Salón es comprar vivienda, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que hacen los organizadores de la feria:



- Antes de ir al evento, defina qué tipo de inmueble quiere adquirir (apartamento, casa o vacacional) y cuáles son las dimensiones que desea.



- Establezca un presupuesto (no olvide agregar gastos adicionales o imprevistos, como lo son escrituras, seguros, decorados, etc.) y pregúntese si requerirá apoyo en financiación.



- Tenga claro si desea comprar su inmueble en Bogotá, fuera de Bogotá o, incluso, en el exterior.



- Planifique su visita para optimizar tiempos. Para eso, puede entrar a la web https://gransaloninmobiliario.com/es/ y verificar qué expositores asistirán.



- Una vez esté en la feria, no olvide preguntar qué documentos le exigen, los aspectos legales, los servicios de financiación, los acabados que tenga el inmueble, la ubicación, las vías de acceso, el estrato... En fin, aproveche este espacio para resolver todas sus dudas.



- Después de la asesoría, consulte con su familia y con quien vaya a emprender el negocio. Así, puede tomar una mejor decisión.



- Una vez tenga claro qué quiere hacer, puede dirigirse nuevamente al stand de su interés o, si ya no está en Corferias, contactarse con la constructora para iniciar el proceso.

La boletería del Gran Salón Inmobiliario puede adquirirse por internet y tiene un valor de 11.000 pesos.



Corferias, además, le recuerda que:



- Por la compra de una entrada en las taquillas de Corferias o a través de la página web del evento, habrá oferta 2 x1 los días jueves y viernes.



- Hay aforo limitado por cuestiones de bioseguridad. Por tanto, sería recomendable que compre sus boletas en internet con suficiente anticipación.



- Los niños menores de 12 años ingresan sin costo.

