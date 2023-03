La semana pasada el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, volvió a poner sobre la mesa una posible adquisición de la compañía venezolana Monómeros por parte de Ecopetrol. Incluso, llegó a asegurar que se podrían pagar 300 millones de dólares.



Para el embajador, es importante que Ecopetrol pueda comprar la totalidad de la empresa venezolana, pero si no es posible, al menos, debería quedarse con el 50 por ciento de las acciones, ya que es importante fortalecerla porque de ella depende "gran parte de la industria colombiana".



(Lea también: ¿Qué dejó la visita del embajador en Venezuela Armando Benedetti a EE. UU.?)

Sin embargo, la petrolera colombiana no tardó en reaccionar a estas afirmaciones y aseguró que "no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía".



Las contradicciones entre el embajador Benedetti y Ecopetrol han llevado a que se plantee qué tan conveniente es que se efectúe esta transacción y cuáles serían los beneficios reales para Colombia.



Para el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, una eventual compra de Monómeros no reducirá la dependencia de las importaciones de fertilizantes, ya que Colombia no produce urea.



Argumenta que en el 2022 se importaron 1,7 millones de toneladas de abonos, un 20 por ciento menos que en 2021. En valor se pagó 40 por ciento más, por lo que, "salvo que la quieran quebrar, no se ve cómo van a reducir precios", asegura.



(Lea también: Ecopetrol y Benedetti se enfrentan por la compra de la venezolana Monómeros)

Facebook Twitter Linkedin

Benedetti dijo que la compra de Monómeros sería por 300 millones de dólares. Foto: Prensa Embajada en Caracas

Esto puede ser un encarte adicional de 300 millones de dólares para ponerla a trabajar a pérdida FACEBOOK

TWITTER

Ecopetrol debe ser muy cuidadosa si en un futuro cambia de opinión y considera hacer la compra, ya que Monómeros tiene una licencia para operar de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos con "muchos limitantes".



"Esta licencia se vence en junio y la tenían porque la empresa estaba en manos de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconocía como presidente. Ahora en manos de Maduro, quien está sancionado por los americanos, la renovación no será tan fácil", dijo a Portafolio.



El exministro de Agricultura y de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, también coincide con los argumentos de Valencia y agrega que, si la idea es subsidiar fertilizantes en Colombia, no hay necesidad de comprar a Monómeros.



"Esto puede ser un encarte adicional de 300 millones de dólares para ponerla a trabajar a pérdida. Ecopetrol ya se desmontó de tal idea", expresó.



(Lea también: Los hilos que se mueven detrás del interés por Monómeros)

Facebook Twitter Linkedin

Colombia no reducirá su dependencia de las importaciones de fertilizantes. Foto: Agencia KRONOS

Mientras que Sergio Cabrales, ingeniero industrial y experto en hidrocarburos, señaló que la decisión de comprar o no Monómeros debe ser una decisión estratégica e independiente de la junta directiva de Ecopetrol y no una imposición política del embajador Armando Benedetti.



Adicionalmente, el expresidente Iván Duque fue más allá y aseguró que si Ecopetrol compra Monómeros quedará "contaminada" de corrupción. "Al ser una empresa listada en la Bolsa de Nueva York, miembros de la junta directiva tendrían que responder ante la justicia de Estados Unidos por corrupción", agregó.



Vale la pena mencionar que este jueves, 30 de marzo, se llevará a cabo la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol en la que se aprobará el cambio de tres miembros de la junta directiva.



De esta manera, seis de sus nueve miembros habrán sido nombrados por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que la Nación es el mayor accionista de la petrolera. Por lo tanto, tendría la mayoría en el órgano encargado de tomar todas las decisiones de la compañía.