Comprar carro usado: tenga en cuenta el kilometraje y otras recomendaciones

Es un hecho que se reactivó la compra de carros usados en Colombia. Tras varios meses de restricciones por la emergencia sanitaria, los ciudadanos han optado por adquirirlos. Según la revista Motor, los precios de la mayoría subieron entre el 25 y el 45 por ciento frente a los que tenían el año pasado.



Si usted está pensando en comprar uno para este fin de año, tenga en cuenta estos puntos antes de pagar para que no 'bote' el dinero:

Peritaje

Es importante que profesionales revisen de forma completa el vehículo para conocer su estado. Esto puede servirle para determinar si el carro es asegurable y por cuál monto. Usted debe pagar por este servicio que puede oscilar entre 80 y 150 mil pesos colombianos.



Antecedentes

Antes de adquirir un carro usado, debería revisar los antecedentes. Usted puede hacerlo de dos formas: la primera, ante la Dijín para que puedan verificar la identificación del automotor (número de serie, chasis, motor, VIN y matrícula inicial)



La segunda es a través de la página del Runt. Usted puede pagar para ver el histórico del vehículo según la placa. Allí aparecerá la lista y el tipo de accidentes registrados, embargos o prendas inscritas, propietarios anteriores, vigencia del Soat y limitaciones judiciales, en caso de que existan.



Kilometraje

Tenga en cuenta el número de kilómetros recorridos, pero no olvide compararlo frente al año de la matrícula. Ojo: poco recorrido o demasiado pueden ser indicativos de problemas mecánicos o desgastes prematuros.



Varios expertos aseguran que en la actualidad un promedio de 10.000 kilómetros por año es aceptable, pero esto puede ser relativo dependiendo si se usó en viajes por carretera o en las ciudades.



Lupa a algunos elementos

Usted puede revisar partes del carro que pueden ayudarle a dar un indicador del estado del vehículo antes de que un experto lo evalúe.



• El estado de la pintura debe ser aceptable, es decir, que no se deje opacar por el brillo, que el tono de la carrocería sea uniforme y que las piezas plásticas o metálicas no estén manchadas.



• No olvide las uniones entre los paneles: deben ser simétricos. Por ejemplo, el capó con los costados debe mantener líneas iguales.



• Abra y cierre las puertas. Los malos arreglos pueden dejar descuadradas estas partes y algunos intentan 'camuflar' el error en las fotos.



• En el interior: el estado del volante, la palanca de cambios, la tapicería y los tableros del vehículo.

EL TIEMPO

*Con información de Revista Motor