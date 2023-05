Ariel Montenegro, presidente de la ensambladora Renault-Sofasa, en entrevista con EL TIEMPO explica las razones por las cuales han subido los precios de los carros, por qué los clientes se han alejado de las vitrinas y habla sobre el futuro del mercado en lo que resta del año.

¿Cuál es su lectura de lo qué pasó con las ventas en abril?



Ha sido un mes que confirma la tendencia del año. Cuando vemos las cifras del mercado del mes pasado asustan un poco en términos absolutos porque es una contracción de 35 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, pero también es un mes con distinta estacionalidad en cuanto a cantidad de días hábiles que marcan mucho más la dinámica comercial.



Cuando se analiza y divide el total del mercado por la cantidad de días hábiles del mes, se confirma la tendencia que coincide exactamente con la misma cifra de marzo. Es una contracción en cantidad de vehículos que se venden por día, 690. Sí es una cifra baja, pero es la misma desaceleración del 20 por ciento que veíamos en marzo.

Estamos en el promedio...



Por supuesto que abril no es un mes puntual. Llevamos cuatro meses durante los cuales estamos viendo la misma contracción y eso muestra que va a ser un año en donde el mercado estará en torno a las 200.000 unidades, tal vez un poco más si el segundo semestre repunta, pero no hay cómo saberlo en este momento.



Los últimos días han tenido una subida del tipo de cambio y eso puede perjudicar. Además, el Banco de la República incrementó en 25 puntos más las tasas y eso genera un freno a la venta de carros que mayoritariamente se hace con crédito. Ahí vemos que esa reducción del mercado puede continuar.

(Siga leyendo: ¡Pilas! Los cambios que tiene la revisión técnico-mecánica con el nuevo PND).

¿Cómo está Renault-Sofasa?



Para Sofasa, en nuestra dinámica comercial, por supuesto, no está el mercado donde quisiéramos en cantidad de unidades, pero seguimos manteniendo nuestro liderazgo. La Duster sigue siendo muy consolidada como el vehículo más vendido.

La Duster sigue siendo muy consolidada como el vehículo más vendido. Foto: Cortesía

¿Qué más suma en esa desaceleración?

Es una mezcla de varios efectos, la devaluación que tuvo el peso colombiano respecto al dólar en los últimos nueve meses ha generado un alza de costos de los vehículos visto en precios colombiano. Si a eso le sumas el incremento en las altas tasas de interés, se genera un efecto combinado donde el resultado de la cuota mensual para destinar del presupuesto de una familia colombiana para la movilidad es más elevado.



Ese es el factor principal desde un punto de vista racional que desalienta la intención de compra. Nosotros vemos aún un buen tráfico en nuestras salas, hay una buena intención de compra; sin embargo, anotamos que las dificultades vienen por el hecho de esa cuota mensual para afrontar con respecto al gasto que una familia colombiana tiene en proporción a sus ingresos.

¿Qué porcentaje de los carros se compran a crédito?



Nosotros tenemos una mezcla de ventas a personas naturales y personas jurídicas. En global, sumando flotas y clientes particulares estamos arriba de un 50-60 por ciento de ventas financiadas. Hay algunas empresas o rentadoras que hacen la compra por sus propios medios de financiación lo cual no deja de ser una compra financiada. Entonces, cuando miras el total de la composición del mercado es bien alta, es más del 75 por ciento la compra que se hace con crédito.

(Lea también: ¿Es beneficiario del Tránsito de la Renta Ciudadana? Así puede consultar el giro).

Si comparamos otras épocas con hoy, ¿cuánto ha caído el crédito?



Nosotros seguimos teniendo tráfico en las salas, es decir, la intención de compra sí ha mermado pero no en el 20 por ciento que vemos en la cifra de matrículas, porque seguimos teniendo tráfico, solicitudes de crédito, créditos aprobados, pero al mismo tiempo clientes con el crédito aprobado desisten de tomar la decisión en este momento. En el mercado se ve una baja de matrículas del 20 por ciento, en caída de crédito aprobados diría que estamos en torno al 10 por ciento.



Todavía hay un porcentaje de clientes que puede tener un crédito aprobado con su nivel de ingresos; sin embargo, la deuda les genera una presión en sus gastos frente al total que tiene de ingresos mensuales muy elevada. En realidad, hay una caída de tráfico en nuestras salas más o menos de 8 por ciento, una disminución de créditos de 10 por ciento y una caída de registros de 20 por ciento.

¿Esperan algún alivio en las tasas de interés?

Facebook Twitter Linkedin

Ariel Montenegro asumió como presidente y director de Renault Colombia en febrero pasado. Foto: El Tiempo / cortesía

Ese incremento reciente de la tasa de interés impacta finalmente en el costo total de los desembolsos mensuales para afrontar la cuota. Nosotros operamos en las condiciones del mercado. Ojalá que así como bajaron las tasas para créditos hipotecarios, para tarjeta de crédito y otro tipo de consumos, ojalá también haya bajas para tasas de vehículos.

(Además: Bajar el déficit o subir la inflación, el dilema del precio de la gasolina).

Para los meses que vienen, ¿ven mejoras?

Yo diría que sí. Naturalmente me mantengo optimista sobre que de ahora al final del año pueda haber mejoras, y se den los ciclos normales como las actualizaciones de ingresos. Porque si bien el salario mínimo se aumentó en enero, no todas las empresas y no todos los asalariados han tenido una mejora de sus ingresos en ese mes. Eso se va dando paulatinamente en la economía que arranca en enero con el incremento del salario mínimo.



Naturalmente en la medida en que avanza el año debería ser mejor la condición de compra, principalmente por este diez por ciento que les decía, donde hay clientes que ya tienen un crédito aprobado pero deciden todavía no hacer el desembolso esperando a ver cómo se mueven la inflación y sus gastos familiares domésticos para tomar la decisión. Y ahí, a medida que van llegando los distintos incrementos, puede mejorar la situación.

También influye que los precios de los carros en las fábricas han subido…

Totalmente, los costos combinados. Hay cosas que han ido mejorando levemente este año respecto a fin del 2022. Por ejemplo, hay algunos costos logísticos que vuelven a reubicarse en algunos orígenes de los productos. Sin embargo, están muy por encima de los niveles prepandemia. No hay una visibilidad de reducción de precios, pero sí alivian un poco la subidas de precios que venían teniendo las alzas de los fletes marítimos.



Algunos commodities, como el precio del acero, también se han regulado, pero, en contrapartida, el alza de la energía en general a nivel mundial, o por el incremento del precio del petróleo o falta de disponibilidad de gas, hay otras variables que tienen impacto. Entonces sigue habiendo una inflación de costos de producción, materias primas y componentes.

(Puede leer: ¿Qué tienen y cuánto valen los cinco carros que más compran los colombianos?).

¿De alguna forma la gasolina está pagando la llegada de la electricidad, o no?



No lo veo tan así, pero por ejemplo en el segmento de utilitarios, sobre todo lo que es diésel, el pasaje a Euro VI no es el costo de la electricidad. Pero sí, la movilidad más sostenible es más costosa.



Obviamente si lo llevas al extremo de ese razonamiento, el modelo de negocio de un vehículo de hidrógeno todavía no es comercialmente viable porque es muy caro. Si lo llevas a un vehículo eléctrico es también muy costoso. Un Euro VI es más costoso que un Euro IV, entonces la movilidad más sostenible tiene incrementos, tiene ladrillos tecnológicos que hacen que el precio del auto sea más elevado.



Yo no lo veo tanto por el impacto que el eléctrico le pueda trasladar al térmico, pero sí la regulación, la reglamentación y la responsabilidad de generar movilidad más sostenible tienen intrínsecamente también un impacto de costos de producción.

Hacia el futuro, ¿qué tanto puede pesar la situación interna, la política?



¿Qué tanto puede impactar el contexto político sobre la economía? Directo, por supuesto que la compra del automóvil no es un producto de consumo masivo y fundamental que, pase lo que pase, uno diga tengo que cambiar el auto y lo cambia obligatoriamente. Es una decisión que se puede postergar y está sujeta a la condición de riesgo que se vea en el entorno. Entonces, puede que sí, sin hacer opinión política porque no me compete, pero obviamente que una inestabilidad política puede generar una inestabilidad social y/o económica y eso tiene una injerencia directa con el mercado.



Hay compras en la industria automotriz que son racionales y otras que son emocionales. Las racionales son, por ejemplo, las de alguien que tiene un negocio, una panadería, una venta, un comerciante que necesita cambiar su utilitario y lo mete dentro de su unidad de negocio al momento que le toca hacer el cambio por una cuestión de rentabilidad. Lo hace independientemente del contexto.



Y hay una compra un poco más emocional que ante el riesgo se puede postergar y entonces eso tiene un impacto en la dinámica económica principalmente en la industria automotriz donde no vendemos bizcochos o chocorramos que igualmente la gente los va a adquirir.

(Además: La Fed aumenta 25 puntos la tasa de interés, pese a la inflación).

Es una decisión que se puede postergar y está sujeta a la condición de riesgo que se vea en el entorno. Foto: iStock

¿Les preocupa la situación?

Nuestros planes no

se cambian

por una discusión política, una crisis de gabinete, porque miramos no en el

Sinceramente miramos el largo plazo, Colombia tiene mucho potencial, hemos estado en épocas muy malas, llevamos 55 años en el país y Renault se ha mantenido en Colombia en momentos muy duros.



Por supuesto que siempre estamos atentos a lo que sucede en el mercado, pero eso no cambia nuestros planes a mediano y largo plazo. Acabamos de hacer un anuncio de que estamos trabajando por una nueva inversión importante en la planta y eso no se cambia por una discusión política o una crisis de gabinete como la que hubo la semana pasada, porque miramos no en el corto plazo ni en la coyuntura sino al mediano y largo términos.

¿Cómo ve el Salón del Automóvil?



El año pasado también estaba programado para noviembre, nosotros habíamos dicho que sí, que íbamos a estar, finalmente se anuló por falta de quorum, de empresas que apostaran. Si se hace, nosotros vamos a estar, probablemente.

(Le puede interesar: ¿Se debe revisar la fórmula del precio de la gasolina? Esto dicen los expertos).

¿Lo están empujando?

De nuestro lado no, con total transparencia digo que no es Renault quien está empujando al Salón del Automóvil. Obviamente que es una buena instancia, pero nosotros vamos a tener nuestros propios eventos de marca para promover nuestra gama E-Tech en junio y nuestros lanzamientos. Si el salón está, será una buena ventana para asistir, pero no es Renault quien lo está moviendo, sobre todo porque ya nos pasó que el año pasado organizamos todo para estar, finalmente se anuló dos meses antes.

Lea la entrevista completa en www.motor.com.co

JOSÉ CLOPATOFSKY

DIRECTOR DE MOTOR

