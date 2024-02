Compradores de carros nuevos le huyen a la matrícula en Bogotá, ¿por qué?

Las restricciones, la crisis de movilidad, la inseguridad, el estado de las vías y especialmente la fuerte competencia tributaria de municipios aledaños a Bogotá provocaron el año pasado una estampida de compradores de carros nuevos, que prefirieron no matricularlos en la capital.



Así lo muestran las cifras de ventas del año pasado. Bogotá sigue siendo la ciudad en donde más se venden carros cada año, pero en el 2023 solo se matricularon 35.475, mientras que 37.638 se fueron para Funza (19.400), Chía (9.702), Mosquera (4.031), Cota (2.792) y Madrid (1.713).



Y si se suman otros municipios de Cundinamarca, la cifra llega a 42.515. Para algunos esto puede ser una especie de ‘castigo’ a la administración de la ciudad por las situaciones mencionadas, pero el argumento de más peso son los incentivos y descuentos en impuestos y matrículas que ofrecen estas poblaciones.



Con excepción de Chía, en los otros municipios no hay concesionarios, lo que demuestra que gran parte o la mayoría de esos vehículos no solo fueron comprados en Bogotá, sino que ruedan por sus calles, lo cual les ha significado a esas poblaciones una bonanza por cuenta de las matrículas.



Ahora, con el costo de los vehículos, cualquier ‘rebaja’ sirve. En Cundinamarca, todos los carros matriculados en el 2023 se beneficiaron con una reducción del 50 por ciento en el impuesto al año siguiente, y un 20 por ciento adicional en el segundo año. Los híbridos obtuvieron descuento del 40 por ciento durante los cinco años siguientes a la matrícula.



Esta competencia entre municipios y la capital tiene en primer lugar un claro ganador: el propietario del carro; y en segundo, poblaciones pequeñas que se quedan con el recaudo, pero sin la carga del manejo del tráfico, el uso de la infraestructura vial y la siniestralidad.



No obstante, los dueños de carros particulares pagaron el año pasado solo en impuesto de vehículos a la capital 1,17 billones de pesos y buena parte en sobretasa a la gasolina, que junto al Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos y Delineación Urbana, le dejaron al Distrito más de 850.000 millones de pesos.

Vista aérea de Tabio y Tenjo, municipios que podrían optar por ser parte de la Región Metropolitana. Foto: Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

Inseguridad

En noviembre pasado, la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por ‘Bogotá Cómo Vamos’ reveló que el 52,4 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en la capital de Colombia.



Respecto a la población que más insegura se siente en la capital, la encuesta reveló que son las mujeres (55,6 por ciento) y los adultos mayores (56,9 por ciento), quienes “experimentan mayor miedo en la ciudad”.



Estos datos coinciden con los de un ciudadano que realizó un sondeo entre varios residentes de Subachoque afectados por las trampas de los ‘pinchallantas’ en la calle 80.



Este delito, junto a los ‘rompevidrios’ tienen azotados a los conductores bogotanos.



En cuanto a los ‘pinchallantas’, la ciudadanía tiene identificados los sitios o rutas específicas donde atacan estas bandas; se ha detectado que el mayor número de casos se presenta de lunes a jueves (50,8 por ciento), el sábado (24,6 por ciento), el domingo (13,8 por ciento) y el viernes (10,8 por ciento).



También se estableció que en la calle 80 el 82,9 por ciento de los automotores afectados son camionetas y el 17,1 por ciento automóviles, y que los atacantes perfilan generalmente adultos mayores y mujeres solas.



Esta modalidad de robo está claramente identificada. Los delincuentes usan los llamados ‘pitos’ que ponen ciclistas o motociclistas en las llantas cuando el carro está detenido en un semáforo. Luego ellos mismos recomiendan un sitio para la reparación en donde cobran precios exagerados por el arreglo, pues además, aparecen más daños.



Lo curioso del asunto es que estos ‘montallantas’ han sido identificados por los ciudadanos a través de videos en redes sociales, pero siguen funcionando sin que las autoridades hagan algo al respecto.



En la encuesta de ‘Bogotá Cómo Vamos’, el 54,5 por ciento de los ciudadanos encuestados dijo que ‘no’ denunciaba. Las razones: no creen que la denuncia genere alguna solución (39,7 por ciento); 23,5 por ciento ha denunciado en ocasiones anteriores y no pasó nada.



Así quedó el vehículo del periodista William Calderón. Reportó en su cuenta de Twitter que atacaron su carro en la localidad de Usaquén. Foto: foto: Twitter @calderonwiliams

Pico y placa

Desde el 10 de enero del 2023, la entonces alcaldesa Claudia López amplió la restricción al uso del carro particular en Bogotá a todo el día, de seis de la mañana a nueve de la noche, con un esquema de dos grupos de placas: los días pares circulan las terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y los días impares circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5. En un comienzo se dijo que la medida rotaría cada cuatro meses, pero esto no ocurrió.



La medida, como ya ha pasado en años anteriores, no tuvo un impacto sustancial en la fluidez del tráfico; en cambio, sí ocasionó traumatismos para los propietarios de carros particulares que ya tenían sus vidas organizadas con un esquema, que si bien los privaba de usar su medio de transporte por unas horas, sí les brindaba más flexibilidad para cumplir con sus horarios y obligaciones que exigen desplazamientos en la ciudad.

El exceso de velocidad es una de las mayores causantes de mortalidad en los siniestros viales. Foto: Cortesía ANSV

... pico y placa descongestiona, pero a costillas de los mismos usuarios que cayeron en la desproporción de

esas numeraciones restringidas; no es lo justo de una medida colectiva FACEBOOK

El horario actual de dos bloques de placas ha generado más traumatismos que alivios, e incluso, como pasó esta semana, un grupo solo pudo utilizar su vehículo un día, porque se sumó el día sin carro.



“Nadie puede negar que el pico y placa descongestiona, pero a costillas de los mismos usuarios que cayeron en la desproporción de esas numeraciones restringidas no es lo justo de una medida colectiva. La simple cuenta de guardar muchos miles de carros lo explica, pero no funciona en la cuantía en que lo predican porque nunca en la vida todos los vetados estarían rodando plenamente”, dice José Clopatofsky en su editorial de Motor.



Por último, y no son tampoco problemas menores, los dueños de carros en Bogotá no están satisfechos con el estado de la malla vial, los trancones y las evidentes demoras en las obras que se construyen a lo largo y ancho de la ciudad.



REDACCIÓN VEHÍCULOS

