Comprador del Éxito estaría ofreciendo poco por acciones de la cadena

La propuesta del gigante minorista francés Casino de comprar todas las acciones en circulación del minorista más grande de Colombia no es lo suficientemente buena para al menos algunos de los accionistas de Almacenes Éxito.

Casino Guichard Perrachon SA ofrece a los inversionistas de Éxito 18.000 pesos por acción, una prima de aproximadamente 25 % por encima del precio antes de que se anunciara la oferta.



Pero eso está muy por debajo del valor razonable para una compañía que obtendrá beneficios, a medida que el crecimiento de la economía colombiana supere a sus pares latinoamericanos, según Amit Wadhwaney de Moerus Capital Management.



El cofundador de la firma de inversiones con sede en Nueva York, que es uno de los mayores tenedores de Éxito, con alrededor de 3 % de las acciones en flotación, dice que es más realista un precio por encima de 20.000 pesos y cuestiona como llegó Casino a su precio de oferta.



"Simplemente lanzaron esta oferta con la expectativa de que todos la aceptaran con entusiasmo, lo que creo es una locura", dijo Wadhwaney en una entrevista.

Éxito sera una compañía mejor capitalizada y más enfocada en el futuro. Creo que la gente debería considerar eso

Un representante de Casino, con sede en Saint-Etienne, Francia, declinó hacer comentarios. La cadena está llevando a cabo la oferta por Éxito a través de su filial brasileña.



Un representante de Éxito en Medellín, Colombia, no respondió a una solicitud de comentarios. Si los inversionistas rechazan la oferta, que vence el 19 de noviembre, podría complicar el plan de Casino para reorganizar sus operaciones en América Latina, iniciado en junio, con el fin de aplacar las críticas de que su red de filiales que cotiza en bolsa es demasiado compleja.



Casino planea simplificar la estructura poniendo sus negocios latinoamericanos en Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina bajo su unidad con sede en Sao Paulo, Grupo Pao de Acucar.

Fondos de pensiones tienen parte

Hasta ahora, muchos inversionistas parecen haber adoptado un enfoque de esperar y ver. Hasta el miércoles, tenedores de menos del 5 % de las acciones habían aceptado la oferta, que comenzó el 28 de octubre, de acuerdo con la bolsa de valores de Colombia.



"Hay muchos inversionistas que consideran que el nivel de precio ofrecido no representa el valor justo de la compañía", dijo un representante del fondo de pensiones colombiano Colfondos SA Pensiones y Cesantías en una respuesta escrita a preguntas.



El fondo, uno de los mayores accionistas de Éxito, declinó decir si está participando en la oferta o si considera que el precio es razonable.



En conjunto, los fondos de pensiones colombianos poseen aproximadamente el 18 % de Éxito, la mayor participación después de la de Casino, que es de 55 %, según documentos regulatorios.



Representantes de los fondos más grandes, incluidos Protección SA y Porvenir SA, declinaron hacer comentarios.

Teniendo en cuenta que el precio de la acción había sido mucho mas alto en el pasado, obviamente es decepcionante

Las acciones de Éxito se cotizan a 17.900 pesos, menos de la mitad del máximo alcanzado hace siete años. Los analistas de JPMorgan Chase & Co. y Valores Bancolombia tienen precios objetivo por encima de 20.000 pesos para la acción, según datos compilados por Bloomberg.



"Teniendo en cuenta que el precio de la acción había sido mucho más alto en el pasado, obviamente es decepcionante", asegura Marc Girault, gerente de inversiones jefe de la accionista con sede en Paris HMG Finance, sobre la oferta de Casino.



"Para alguien que logró comprar los papeles después de que cayeron, es aceptable". Girault, quien compró las acciones en alrededor de 13,000 pesos, dice que probablemente aceptará la oferta de Casino y reinvertirá las ganancias en papeles de Grupo Pao de Acucar, mientras observa el desempeño de Éxito en caso de que quiera invertir en cualquier acción que quede después de que expire la oferta.



Pero los inversionistas que no vendan pueden encontrarse con un papel que rara vez se negocia en un mercado que ya sufre de falta de volumen, cuando Éxito salga de índices ampliamente seguidos por inversionistas y fondos negociados en bolsa.



"Desde la reorganización, hemos recomendado participar debido a los riesgos de liquidez", asegura Jairo Julián Agudelo, analista en Valores Bancolombia.



BLOOMBERG