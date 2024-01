Venta y compra de vehículos en 2024, ¿otro año navegando con el viento en contra?

Con las cuentas más claras, superados los problemas de inventarios, y con los resultados a la mano de las ventas del 2023 que muestran una caída del 29 por ciento, el sector automotor colombiano no se hace mayores ilusiones en este nuevo año.

De acuerdo con los expertos, la recuperación va a tomar más tiempo y el 2024 será muy parecido al pasado, con unas proyecciones más aterrizadas en la realidad del mercado, en las limitaciones impuestas por las tasas de interés y el acceso al crédito y la cautela de los compradores con el gasto y el endeudamiento.



Los cálculos para este año se sitúan en la venta de unos 200.000 carros nuevos, pero que podrían ser menos. O algo más. No hay que olvidar que el 2023 arrancó con una meta de 262.000 y sobre la marcha hubo que ir acomodando las cargas.

Los cálculos para este año se sitúan en la venta de unos 200.000 carros nuevos, pero que podrían ser menos. Foto: iStock

En estos momentos, la tempestad se mantiene, las aguas no están calmadas todavía, pero se empiezan a oír voces y vaticinios que podrían mejorar el panorama.



Como los del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien le dijo a la agencia Reuters el jueves pasado que esperan que la economía colombiana crezca “1,8 por ciento en el 2024 y que la inflación baje a 5 por ciento, lo que permitiría reducir la tasa de intervención del Banco de la República al 8 por ciento”, dijo Bonilla.



Como es tradicional por estos días, los cálculos están a la orden del día. Estos del ministro de Hacienda podrían mejorar el panorama, pero hay que tener en cuenta que los resultados de las medidas económicas no tienen efecto inmediato, por lo que en el caso del sector automotor la recuperación tomará más tiempo. Por eso hay que echar un vistazo al pasado.

En el 2023, Colombia obtuvo registros muy similares en ventas de carros nuevos a los de 14 años atrás, los del 2009. Ese año salieron de las vitrinas 185.128, y el pasado, 186.222, que además no superó las cifras del 2020 (188.391), que estuvo marcado por la parálisis causada por el covid-19.



Y a diferencia de la crisis del 2009, cuando al año siguiente, en el 2010, la recuperación fue notable pues se pasó de 185.128 unidades vendidas a 253.869, y luego, el 2011 se convirtió en el año que ostenta el récord de más carros vendidos en Colombia: 333.921. El escenario completo del comportamiento de los sectores productivos no permite aplicarle al automotor esta misma perspectiva.



El 2009 y el 2023 tienen cosas en común que explican, en parte, la fuerte caída del sector automotor colombiano. Como se dice popularmente, “cuando Estados Unidos estornuda, en Colombia nos da gripa”.

La caída en el sector automotor fue de 15,7 por ciento. Foto: David Osorio. Archivo EL TIEMPO

La crisis global del 2008 desencadenada en suelo americano por causa de la bancarrota del mercado hipotecario hizo que la economía colombiana tuviera el peor desempeño de la década al registrar una tasa de crecimiento del orden del 0,4 por ciento. La caída en el sector automotor fue de 15,7 por ciento.



Esa situación se repitió en el 2023, pero con una baja más estrepitosa del sector: 29 por ciento. La subida del dólar, los problemas de la economía estadounidense, la guerra en Ucrania pueden considerarse, al igual que en el 2009, los factores externos que afectaron el mercado que, además, se reflejan en el comportamiento de la economía nacional en el 2023.

En el plano interno, las altas tasas de interés, las dificultades para acceder a los créditos y su alto costo, sumados a la cautela y la incertidumbre por el resultado de las nuevas políticas económicas del Gobierno terminaron por alejar la clientela de las vitrinas.



Con estos antecedentes, el resultado era previsible, las marcas eran conscientes de la situación e incluso las expectativas de las ventas del año se recalcularon en varias oportunidades. Esas fluctuaciones o cambios intempestivos de las economías fuertes, que inciden en sistemas menores como el colombiano, son mejor asimilados por las empresas que de alguna manera se ‘blindan’ o se preparan para lo que viene haciendo los ajustes necesarios. Eso a nivel macro.



Pero a nivel micro, o sea en las familias, la cosa literalmente es a otro precio. Basta decir que lo que hace unos años se conocía como ‘el carro popular’ nuevo no se consigue por menos de 60 millones de pesos. Como dicen las señoras en el supermercado, “todo está carísimo”, y los carros no son la excepción.



Este segmento es el que menos unidades puso en las calles en el 2023, primero por su elevado precio y, segundo, porque hay un cansancio en los modelos disponibles, poca novedad. En diciembre el modelo que más cayó con respecto al mismo mes del 2022 fue el Renault Stepway, con 57,5 por ciento; y el popular Chevrolet Joy, en 50,1 por ciento.

En diciembre el modelo que más cayó con respecto al mismo mes del 2022 fue el Renault Stepway. Foto:

Y llama la atención en los resultados que los precios de los cinco carros más vendidos en Colombia fluctúen entre los 80 y 140 millones de pesos. Ahí están, en su orden, Renault Duster (desde $ 93 millones y hasta $ 111 millones), Toyota Corolla Cross (desde $ 135 millones), Chevrolet Onix ($ 81 millones), Mazda CX 30 ($ 113 millones) y Suzuki Swift ($ 82 millones).



Volviendo a la economía familiar, las altas tasas de interés jugaron duro y en contra de las familias que prefieren no endeudarse; además, en un bien que conlleva gastos que no dan tregua: impuestos, seguros, revisiones, mantenimiento, combustible, peajes, con el agravante de que no se puede usar todos los días. Así las cuentas no dan.

Comportamiento del mercado 2023

Diciembre se convirtió en el mejor mes en ventas de vehículos nuevos, con 19.856 unidades, según Fenalco. Esto ayudó a frenar ligeramente la caída del sector en el año que cerró con un descenso de 29 por ciento frente al 2022.



En total salieron de las vitrinas 186.222 carros, cifra inferior a la de 2020 cuando fueron más de 188.000, a pesar de los 3 meses de cierre total por la pandemia. El Salón del Automóvil de Bogotá le dio un empujón de más de 10.000 unidades adicionales al promedio mensual.



La venta de vehículos eléctricos creció 12 por ciento con respecto al 2022 y la de híbridos 13 por ciento.

La venta de vehículos eléctricos creció 12 por ciento con respecto al 2022 y la de híbridos 13 por ciento. Foto: iStock

Todos los segmentos bajaron con respecto al 2022. El que menos cayó fue el de las pick-up, con -7,8 por ciento y el más afectado fue el de los automóviles con un -46,4 %.



Las tres primeras marcas en ventas fueron Renault (26.386 unidades), Toyota (25.926) y Chevrolet (23.753 unidades). La japonesa fue la única del podio que creció frente al 2022, y lo hizo en apenas en 1,1 por ciento, pero es la primera vez en la historia de la industria nacional en el que ocupa el segundo puesto. Con menos de 400 carros, Toyota es una amenaza este año para Renault, que cayó en -46,6 por ciento y Chevrolet en -42,1 por ciento.



Si continúan esas tendencias se podría dar el caso en este año de que por primera vez un importador supere las cifras individuales de las ensambladoras, lo cual desataría múltiples análisis que se darán en el curso del ejercicio.

Solo tres marcas de las que hacen parte del Top 20 crecieron este año: Subaru, en un 45,2 por ciento; Ford, con 4,1, y Toyota, 1,1 por ciento. En la otra orilla, las tres con resultados menos favorables son Volkswagen (-55,6 por ciento), Suzuki (-51,6 por ciento) y Honda (-47,4 por ciento).



El vehículo más vendido de 2023 fue el Renault Duster, con más de 7.000 unidades, pero con un descenso de -34,3 por ciento, seguido por Toyota Corolla Cross, con 5.793 unidades, y del Chevrolet Onix, con 5.765. De estos, solo la camioneta de Toyota creció frente a 2022. El que más aumentó en ventas fue pick-up Ford Ranger, con 108,6 por ciento.

Al cierre de 2023, a los híbridos y eléctricos les fue mejor. En el año se vendieron 3.677 eléctricos con un crecimiento del 12,2 por ciento frente al 2022, y los híbridos, de los cuales salieron a las calles 27.813, un aumento del 13,3 por ciento.

