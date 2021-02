Opinión / Un histórico 2021 para la vivienda

A pesar de afrontar la coyuntura más retadora de nuestra historia, el 2020 se consolidó como el año récord de la vivienda en Colombia. Según cifras de Galería Inmobiliaria, en 2020 se vendieron más de 176 mil viviendas VIS y No VIS, lo que implicó un crecimiento anual cercano al 8% y es el valor más alto del que se tenga registro.



Además, el sector edificador cerró el año ocupando a más de un millón de trabajadores, en un momento en el que la reactivación del empleo es una de las grandes prioridades económicas del país.

El buen comportamiento en los indicadores de comercialización se mantuvo durante el primer mes de 2021. En enero, se vendieron 16 mil unidades VIS y No VIS, lo cual, aunque implicó una leve desaceleración frente al mismo mes de 2020, es el segundo mejor enero de la historia de Colombia.



Dicha ralentización se generó, principalmente, como consecuencia de los cierres y medidas de confinamiento decretadas en varias ciudades del país, que afectaron negativamente la dinámica que venía exhibiendo el sector. Por su parte, las iniciaciones registradas en enero son las más altas correspondientes a dicho mes desde 2016, lo que demuestra que se están iniciando nuevos proyectos en el país.



Este favorable desempeño de la vivienda se explica, en gran medida, por la dinámica de asignación de subsidios. Desde que el Presidente Iván Duque anunció el pasado mes de mayo la estrategia de los 200 mil subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS, los ritmos de asignación se han incrementado sustancialmente.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, espera que la construcción crezca más de 5 por ciento en el 2021. Foto: Ministerio de Vivienda

De hecho, esta semana estuvimos entregando el subsidio número 40 mil para la compra de vivienda de interés social y 10 mil para la adquisición de vivienda No VIS.



Asignar 50 mil subsidios en menos de un año es un resultado francamente impresionante, que demuestra el compromiso del Gobierno Nacional en la consolidación de un país de propietarios. Para tener un orden de magnitud, en 2017 y 2018 se asignaron 14 mil y 31 mil subsidios VIS, respectivamente.



Un resultado que es igualmente importante es la mayor progresividad de la política de vivienda. Durante los dos años y medio de Gobierno, el 70% de los subsidios VIS se han asignado a las familias más vulnerables del país, esto es, aquellas con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos.



Los subsidios concurrentes con las Cajas de Compensación Familiar y las garantías subsidiadas para los créditos de vivienda VIS han sido fundamentales para alcanzar dichos resultados.



Las cifras anteriores nos permiten ser optimistas frente a lo que será el 2021 para el sector vivienda. En materia de ventas, por ejemplo, esperamos superar las 200 mil unidades comercializadas VIS y No VIS. Esto es, en la práctica, como construir una ciudad del tamaño de Cúcuta, pero solo de propietarios.



La vivienda de interés social, por su parte, mantendría el protagonismo exhibido en años anteriores y registraría el récord histórico en 2021, con más de 139 mil unidades vendidas. La vivienda No VIS rebasaría las 65 mil viviendas comercializadas.



Esperamos, además, superar las 230 mil iniciaciones de vivienda, un resultado que estaría explicado principalmente por la buena dinámica de la vivienda de interés social. En términos de empleo, el sector edificador alcanzaría los 1,1 millones de trabajadores, consolidándose así como uno de los grandes generadores de empleo del país.



En suma, las buenas cifras en materia de ventas e iniciaciones, la mayor confianza de los consumidores y la asignación de 50 mil subsidios en 9 meses son resultados que nos llenan de emoción y de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos, sin embargo, aún nos falta un largo camino por recorrer que demandará esfuerzos adicionales.



En todo caso, vamos en la dirección correcta en la consolidación de un país de propietarios y estamos convencidos de que en 2021 alcanzaremos más récords, porque en el Gobierno del Presidente Iván Duque la vivienda seguirá haciendo historia.



JONATHAN MALAGÓN

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio