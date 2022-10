En medio del acuerdo anunciado entre el Gobierno y el gremio de los ganaderos, Fedegán, para la compra de 3 millones de hectáreas de tierras, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que dicha transacción no se hará con títulos de tesorería (TES).



“La reforma agraria por supuesto que debe ser financiada, si hay compra de tierras tendrá que ser financiada. El Ministerio de Hacienda tiene muy claro que no se pueden comprar tierras con TES, eso no está autorizado”, dijo el ministro Ocampo en declaraciones realizadas la semana pasada.



La afirmación es otra de los cambios de posición en las afirmaciones que ha hecho el Gobierno desde que asumió en agosto, toda vez que cuando el presidente Gustavo Petro anunció y planteó este esquema, afirmó que el pago de las tierras se iba a hacer emitiendo deuda y para ello habría que cambiar la regla fiscal, esquema legal que ajusta los niveles de déficit fiscal que debe cumplir el Ejecutivo.



Esta semana, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, también manifestó a medios nacionales que desde el Gobierno se está hablando de la necesidad de crear un fondo que se apoye en vigencias futuras, y que todavía se está “mirando cómo sería”.

La jefe de la cartera de Agricultura ha dado a conocer además que ya se estableció el primer componente para la compra de los terrenos: la titulación.



Además, desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) también se está adelantando un proceso para arrendar 125.000 hectáreas para organizaciones campesinas mientras avanza la compra.

PORTAFOLIO