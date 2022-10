El acuerdo que firmaron el presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), para que el Estado les compre 3 millones de hectáreas como parte de las fuentes de tierras para cumplir el Acuerdo de Paz, marca el inicio de un proceso que, en opinión de expertos, si bien es clave para el país, tomará un tiempo importante antes de hacerse realidad.



Así lo señalan personas conocedores del tema luego de analizar los términos del acuerdo, los cuales se conocieron ayer y que implican acciones complejas, que van desde la escogencia definitiva de las tierras ofrecidas por los ganaderos hasta los procedimientos detallados de actividades como el avalúo de las mismas y la titulación a los beneficiarios seleccionados.

Para comenzar, el documento deja claro que la decisión de venta será voluntaria por parte de los propietarios legítimos de los predios, en manos de los cuales, según Fedegán, hoy están 37 millones de hectáreas (el total en manos de privados es de 55 millones), lo que indica que el porcentaje por vender corresponde al 8,1 por ciento de la extensión del país que hoy se dedica a esta actividad.



Según el documento que firmaron Petro y Lafaurie, los terrenos deben estar acreditados como propiedad privada conforme a la ley, no deben tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección, deben estar libres de deudas y con posesión en manos de sus propietarios.



Además, para determinar el valor de cada predio, se utilizará la Ley 160 de 1994, es decir, el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para lo cual los precios mínimos y máximos por los terrenos serán establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), junto con el resultado del catastro multipropósito, estrategia que ya se viene implementando en el país.



De acuerdo con Enrique Herrera, experto en tierras y desarrollo rural, solamente para la forma de pago, sobre la cual el presidente Petro ha puesto sobre la mesa la posibilidad de cancelar esas tierras con títulos de deuda pública (TES), se necesita expedir una ley de la República y este proceso puede demorarse un año.



Igualmente, señala que para poder materializar el proceso con cada beneficiario se deberá cambiar el monto del subsidio de acceso a tierras, llamado Siat, el cual hoy está en 93 salarios mínimos mensuales (93 millones de pesos) y en 30 salarios mínimos mensuales (30 millones de pesos) para el proyecto productivo.



Asimismo, para adjudicar cada extensión de terreno que se defina, será necesario realizar un estudio jurídico, una visita a campo, el avalúo, la negociación, las firmas de documentos, la escogencia y revisión e inscripción de las familias beneficiadas, entre muchos otros trámites, con el propósito de que cumplan, tanto el predio como las personas, los requisitos para ser sujetos de reforma rural.



Posteriormente, el proceso termina con las inscripciones de las resoluciones de adjudicación en las oficinas de registro de instrumentos públicos, luego del desenglobe y parcelación de cada predio.



“Creería que no se gasta menos de dos años, en el mejor de los casos, por predio”, explica Herrera. Y es que a su juicio, la combinación de este nuevo proceso con la titulación de terrenos baldíos que ya se viene adelantando representa un desafío que no es menor para poder hacerlo bien.



“El meollo de los asuntos, de los dos, está en sus costos, en la falta de capacidad institucional y en el tiempo que se necesita para ello. Un proceso de clarificación de la propiedad para saber si el predio es público o privado y luego adjudicarlo tarda 5,7 años por predio, siempre y cuando el ocupante del inmueble sea el mismo adjudicatario”, advierte el experto consultado.

Otros detalles



Si bien el pago con bonos o títulos de la Nación es una opción, el acuerdo entre el Gobierno y Fedegán también señala que el Ejecutivo podrá pagar el precio convenido más los costos adicionales que implica la venta del terreno con otra forma de pago que determine el Gobierno, monto que incluirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico, es decir, los trámites como los certificados de tradición, los gastos notariales y de registro, entre otros.



Por su parte, el Ministerio de Agricultura deberá definir el uso específico que se les dará a las tierras compradas, para las cuales hay condiciones claras sobre sus características, ya que el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) evaluarán la capacidad productiva de la tierra ofertada.



En este sentido, y si bien todo ganadero puede elegir venderle al Gobierno, el acuerdo es claro en que se propenderá por que la adquisición de tierras tenga una concentración en número de hectáreas, con el fin de facilitar la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables.



Esto implicará además que de forma inmediata el Gobierno debe poner en marcha planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias necesarias para facilitar a los productores la comercialización de sus productos en condiciones de competitividad.



Y para buscar subir la productividad de las tierras adquiridas y entregadas, una de las tareas centrales del Gobierno es coordinar con Fedegán y otras organizaciones la prestación de servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria para el desarrollo de proyectos productivos de ganadería sostenible en esas mismas zonas, priorizando la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos para la producción de carne y leche, así como desarrollar programas de acompañamiento para acceso al crédito de los nuevos propietarios.



Enrique Herrera recalca que hay tierras no ganaderas sino agrícolas que no están inventariadas en Fedegán y que pueden ser objeto de reforma agraria o ganaderas también, pero con propietarios no afiliados a al gremio. “Fedegán no se puede

convertir en el único intermediario u oferente de tierras”, añadió.



Para ejecutar el acuerdo habrá una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Agricultura, con participación de la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades públicas.



Un punto clave es que el cumplimiento y verificación del acuerdo tendrá el acompañamiento del Banco Mundial y de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia.

5 preguntas a Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras:

‘El acuerdo es extensivo a todo el sector agrario’

¿Cómo son los tiempos del proceso con los ganaderos?



Hay un acuerdo con Fedegán, pero es extensivo a todas las organizaciones y empresarios del sector agrario estén interesados en ofertar tierras al Gobierno, para la compra de 3 millones de hectáreas para campesinas y campesinos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente.

Estamos en el inicio de las compras, se están trabajando los protocolos, procedimientos y tiempos para hacerlo. Esos procedimientos y tiempos implican que el ofrecimiento tiene que ser sobre tierra saneada jurídicamente, sin deudas, hipotecas ni procesos de restitución de tierras. En segundo lugar, que sean tierras fértiles para cultivar, sobre todo alimentos, que tengan la posibilidad de comercialización ágil y cercana. Si es en la altillanura donde están las tierras fértiles, pues ahí se comprarán.

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto:

¿Cómo lograr avanzar con diligencia?

Hay que simplificar procedimientos por parte de la Agencia Nacional de Tierras y en el Catastro Multipropósito. Para evacuar hoy día un procedimiento de formalización dura 18 meses, cuando sale muy bien dura 12 meses y a ese ritmo no se podría. Habría que establecer un mecanismo ágil, más barato, pero seguro a la vez, trasparente, que permita a la gente acceder a esas tierras.



¿Cuáles serían los pasos de cada proceso?

Ya hay 142.000 solicitudes en la Agencia Nacional de Tierras. Hay una cola, un acumulado que no había sido resuelto. Una parte ha sido estudiada. Desde la compra de la tierra será ágil para que la Agencia de Desarrollo Rural pueda entrar a poner apoyo técnico y recursos para los proyectos productivos. No basta con la tierra y con el título, sino que los otros mecanismos de la Agencia entren rápido.



¿Cuáles serán los criterios para entrega de tierras, en conjunto con las de la SAE y baldíos?

La SAE tendrá su propio procedimiento. El nuestro está regulado por la ley, y es a través de los avalúos que haga el Igac, con un techo y un piso, para poder comprar esas tierras. Esos procedimientos los establece cada agencia, pero serán ágiles y controlados por el Ministerio de Agricultura.



¿En qué se ha avanzado la opción de pago con deuda pública?

Es un tema que lidera el presidente Petro, la Ministra y están en la consecución de esos recursos con el Ministerio de Hacienda. Serán ellos los que definan esa parte.